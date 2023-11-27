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В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
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14:56 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912139657.html
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ
Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:56
2023-11-27T14:56
в мире
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украина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник в Киевской горадминистрации сообщили, что буря порвала в столице самый большой флаг Украины. Там отметили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. "В Киеве заменили разорванное пополам полотнище главного флага Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901071393.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ

"Общественное": в Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины

© Фото : соцсетиРазорванный от бури флаг Украины в Киеве
Разорванный от бури флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : соцсети
Разорванный от бури флаг Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник в Киевской горадминистрации сообщили, что буря порвала в столице самый большой флаг Украины. Там отметили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
"В Киеве заменили разорванное пополам полотнище главного флага Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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