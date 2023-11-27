https://ria.ru/20231127/ukraina-1912139657.html

В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ

В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023

В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ

Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:56

2023-11-27T14:56

2023-11-27T14:56

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник в Киевской горадминистрации сообщили, что буря порвала в столице самый большой флаг Украины. Там отметили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. "В Киеве заменили разорванное пополам полотнище главного флага Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901071393.html

киев

украина

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Кирилл Волков

в мире, киев, украина