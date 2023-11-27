https://ria.ru/20231127/ukraina-1912139657.html
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ
Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:56
2023-11-27T14:56
2023-11-27T14:56
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украина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник в Киевской горадминистрации сообщили, что буря порвала в столице самый большой флаг Украины. Там отметили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. "В Киеве заменили разорванное пополам полотнище главного флага Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины, сообщили СМИ
"Общественное": в Киеве заменили порванный ветром главный флаг Украины
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Порванный ветром самый большой флаг Украины заменили в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное"
.
Ранее в понедельник в Киевской горадминистрации сообщили, что буря порвала в столице самый большой флаг Украины. Там отметили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
"В Киеве заменили разорванное пополам полотнище главного флага Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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