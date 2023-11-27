https://ria.ru/20231127/ukraina-1912133552.html

США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский

США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский - РИА Новости, 27.11.2023

США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский

У России есть неоспоримые доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, заявил в понедельник глава российской делегации на сессии в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:36

2023-11-27T14:36

2023-11-27T14:45

россия

сша

украина

организация по запрещению химического оружия

безопасность

кирилл лысогорский

вооруженные силы украины

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ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. У России есть неоспоримые доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, заявил в понедельник глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО."Информируем государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о том, что в нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочный и несписочных химикатов, а также средств их доставки", - сказал Лысогорский, выступая на сессии ОЗХО в Гааге.Он отметил, что такие токсичные химикаты, в том числе ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками), передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам.

https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html

https://ria.ru/20231124/nato-1911477586.html

россия

сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, организация по запрещению химического оружия, безопасность, кирилл лысогорский, вооруженные силы украины