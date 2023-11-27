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США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский - РИА Новости, 27.11.2023
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14:36 27.11.2023 (обновлено: 14:45 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912133552.html
США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский
США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский - РИА Новости, 27.11.2023
США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский
У России есть неоспоримые доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, заявил в понедельник глава российской делегации на сессии в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:36
2023-11-27T14:45
россия
сша
украина
организация по запрещению химического оружия
безопасность
кирилл лысогорский
вооруженные силы украины
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ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. У России есть неоспоримые доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, заявил в понедельник глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО."Информируем государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о том, что в нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочный и несписочных химикатов, а также средств их доставки", - сказал Лысогорский, выступая на сессии ОЗХО в Гааге.Он отметил, что такие токсичные химикаты, в том числе ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками), передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам.
https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html
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россия, сша, украина, организация по запрещению химического оружия, безопасность, кирилл лысогорский, вооруженные силы украины
Россия, США, Украина, Организация по запрещению химического оружия, Безопасность, Кирилл Лысогорский, Вооруженные силы Украины
США участвовали в поставках на Украину химикатов, заявил Лысогорский

Лысогорский заявил о доказательствах участия США в поставках Киеву химикатов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие, одетые в средства химической защиты
Военнослужащие, одетые в средства химической защиты - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие, одетые в средства химической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. У России есть неоспоримые доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, заявил в понедельник глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием
12 мая, 11:11
"Информируем государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о том, что в нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочный и несписочных химикатов, а также средств их доставки", - сказал Лысогорский, выступая на сессии ОЗХО в Гааге.
Он отметил, что такие токсичные химикаты, в том числе ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками), передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам.
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике
24 ноября, 04:54
 
РоссияСШАУкраинаОрганизация по запрещению химического оружияБезопасностьКирилл ЛысогорскийВооруженные силы Украины
 
 
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