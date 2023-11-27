https://ria.ru/20231127/ukraina-1912130209.html
В Кремле считают, что общество на Украине дестабилизируется само
В Кремле считают, что общество на Украине дестабилизируется само - РИА Новости, 27.11.2023
В Кремле считают, что общество на Украине дестабилизируется само
Общество на Украине дестабилизируется само, там есть и те, кто понимает суть происходящего и сохраняет способность трезво мыслить, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:26
2023-11-27T14:26
2023-11-27T14:42
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий песков
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Общество на Украине дестабилизируется само, там есть и те, кто понимает суть происходящего и сохраняет способность трезво мыслить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о якобы намерении дестабилизировать украинское общество.Представителя Кремля в понедельник попросили прокомментировать заявление Данилова о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поручил российским шпионам в рядах СБУ дестабилизировать общество в связи с военным тупиком на Украине."Общество на Украине само дестабилизируется. Там очень много разных точек зрения. И там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить. Поэтому если имеются в виду эти попытки, то это те внутренние процессы, которые в самом обществе происходят", - заявил в ответ Песков.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что общество на Украине дестабилизируется само
Песков: на Украине сохраняются те, кто не утратил способность трезво мыслить
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Общество на Украине дестабилизируется само, там есть и те, кто понимает суть происходящего и сохраняет способность трезво мыслить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о якобы намерении дестабилизировать украинское общество.
Представителя Кремля в понедельник попросили прокомментировать заявление Данилова о том, что президент РФ Владимир Путин
якобы поручил российским шпионам в рядах СБУ
дестабилизировать общество в связи с военным тупиком на Украине.
"Общество на Украине само дестабилизируется. Там очень много разных точек зрения. И там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить. Поэтому если имеются в виду эти попытки, то это те внутренние процессы, которые в самом обществе происходят", - заявил в ответ Песков.
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