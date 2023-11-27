https://ria.ru/20231127/ukraina-1912130209.html

В Кремле считают, что общество на Украине дестабилизируется само

В Кремле считают, что общество на Украине дестабилизируется само - РИА Новости, 27.11.2023

В Кремле считают, что общество на Украине дестабилизируется само

Общество на Украине дестабилизируется само, там есть и те, кто понимает суть происходящего и сохраняет способность трезво мыслить, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:26

2023-11-27T14:26

2023-11-27T14:42

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Общество на Украине дестабилизируется само, там есть и те, кто понимает суть происходящего и сохраняет способность трезво мыслить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о якобы намерении дестабилизировать украинское общество.Представителя Кремля в понедельник попросили прокомментировать заявление Данилова о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поручил российским шпионам в рядах СБУ дестабилизировать общество в связи с военным тупиком на Украине."Общество на Украине само дестабилизируется. Там очень много разных точек зрения. И там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить. Поэтому если имеются в виду эти попытки, то это те внутренние процессы, которые в самом обществе происходят", - заявил в ответ Песков.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр