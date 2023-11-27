https://ria.ru/20231127/ukraina-1912072993.html

Экс-постпред США заявил о тупике стратегии Запада по конфликту на Украине

Экс-постпред США заявил о тупике стратегии Запада по конфликту на Украине - РИА Новости, 27.11.2023

Экс-постпред США заявил о тупике стратегии Запада по конфликту на Украине

Западные страны должны отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:09

2023-11-27T12:09

2023-11-27T12:09

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Западные страны должны отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico. "Нынешний тупик должен определять стратегию Запада по отношению к конфликту. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе", - написал он. При этом, по мнению Даалдера, процесс интеграции в НАТО той территории Украины, которая еще остается под контролем Киева, "может занять долгие годы", в связи с чем Украине необходимо получить предварительные гарантии безопасности. "Поэтому Вашингтону и ключевым европейским союзникам следует рассмотреть возможность предоставления Украине или, по крайней мере, территории, которую она сейчас контролирует, немедленных и обязательных двусторонних гарантий безопасности для преодоления разрыва", - написал он в статье. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html

https://ria.ru/20231127/snaryady-1911536417.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, иво даалдер, дмитрий песков, нато