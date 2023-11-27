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В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины - РИА Новости, 27.11.2023
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11:44 27.11.2023 (обновлено: 14:46 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912062653.html
В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины
В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины - РИА Новости, 27.11.2023
В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины
После бури в Киеве порвался самый большой флаг Украины, сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:44
2023-11-27T14:46
в мире
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киев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. После бури в Киеве порвался самый большой флаг Украины, сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале. "Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", — говорится в публикации.В горадминистрации напомнили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра. Местные Telegram-сообщества публикуют фото разорванного пополам сине-желтого полотнища. Ранее в ночь на понедельник на Украину обрушился средиземноморский циклон. По данным Минэнерго страны, обесточено более двух тысяч населенных пунктов в 16 областях Украины.
https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины

В Киеве буря порвала пополам самый большой флаг Украины

© Фото : соцсетиРазорванный бурей флаг Украины в Киеве
Разорванный бурей флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : соцсети
Разорванный бурей флаг Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. После бури в Киеве порвался самый большой флаг Украины, сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале.
"Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", — говорится в публикации.
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В горадминистрации напомнили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.
Местные Telegram-сообщества публикуют фото разорванного пополам сине-желтого полотнища.
Ранее в ночь на понедельник на Украину обрушился средиземноморский циклон. По данным Минэнерго страны, обесточено более двух тысяч населенных пунктов в 16 областях Украины.
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