https://ria.ru/20231127/ukraina-1912062653.html

В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины

В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины - РИА Новости, 27.11.2023

В Киеве ветер порвал самый большой флаг Украины

После бури в Киеве порвался самый большой флаг Украины, сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:44

2023-11-27T11:44

2023-11-27T14:46

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. После бури в Киеве порвался самый большой флаг Украины, сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале. "Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", — говорится в публикации.В горадминистрации напомнили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра. Местные Telegram-сообщества публикуют фото разорванного пополам сине-желтого полотнища. Ранее в ночь на понедельник на Украину обрушился средиземноморский циклон. По данным Минэнерго страны, обесточено более двух тысяч населенных пунктов в 16 областях Украины.

https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев