https://ria.ru/20231127/ukraina-1911616030.html

Зеленский испугался "боевых магов". Киев готовят к неизбежному

Зеленский испугался "боевых магов". Киев готовят к неизбежному - РИА Новости, 27.11.2023

Зеленский испугался "боевых магов". Киев готовят к неизбежному

Накануне Дня достоинства и свободы Зеленский в интервью информагентству Bloomberg и таблоиду The Sun сообщил об угрозе третьего майдана, за которой якобы стоит... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:00

2023-11-27T08:00

2023-11-27T08:11

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Накануне Дня достоинства и свободы Зеленский в интервью информагентству Bloomberg и таблоиду The Sun сообщил об угрозе третьего майдана, за которой якобы стоит Россия. У местных медиа другое мнение: население, уставшее от тягот боевых действий, без всякой "руки Москвы" способно воспользоваться опытом десятилетней давности, лишь бы покончить с этим. Насколько устойчив сейчас киевский режим — в материале РИА Новости.Тень ЯнуковичаПо словам Зеленского, российские спецслужбы так часто пытались его убить, что уже и не сосчитать. Кроме того, в том же интервью он посоветовал военным не уходить в политику. Конечно, это расценили как обращение к главкому ВСУ Залужному, в котором многие видят следующего президента.В сам праздник Зеленский указал на недопустимость внутреннего противостояния. "Когда борются за кресла, а не за людей, когда собственное эго становится важнее собственной страны, когда не стоят до конца, к статусу "лидер", "глава", "гетман" добавляется приставка "в эмиграции", — заявил он. И добавил: Россия добивается раскола страны, но украинцы должны помнить, что сила в единстве.Примерно о том же поведал секретарь СНБО Алексей Данилов. Дескать, Москва пытается взять украинцев измором, но, понятно, потерпит крах. "Идеальная ситуация для России — это возвращение Украины в состояние неуправляемости и полной анархии, в которой страна оказалась в 1917-1921 годах, когда война шла извне и внутри. Когда украинская армия должна была бороться с большевиками, деникинцами и другими интервентами" — так своеобразно он представляет себе то, что происходило сто лет назад.Данилов предупредил: Кремль через своих агентов и разных "полезных идиотов" убеждает украинцев в реальности конфликта между Зеленским и военными, чтобы посеять уныние и депрессию в обществе. Поэтому секретарь СНБО опасается не только государственного переворота, но и выборов, на которых во власть прорвется "пятая колонна" со специалистами по "хорошим русским", защитниками русского языка и пацифистами.Сомневаться запрещаетсяС "пятой колонной" киевский режим борется давно. В частности, сейчас судят депутата Верховной рады от "Слуги народа" Андрея Одарченко. В подслушанном спецслужбами разговоре с главой Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафой Найемом он осмелился допустить, что его родной город Харьков не удастся удержать, поэтому лучше вступить в переговоры с Москвой."Ты что, ядерную триаду имеют только две страны: Россия и Америка. О чем мы говорим! Ты что, это мощь! Нас разметут, мы блохи. Уже Иран и Китай дают России оружие, на фронте месиво. У россиян мобрезерв, а у нас все сдувается, — сказал Одарченко. — Почему первый (Зеленский. — Прим. ред.) хочет выборы сейчас? Потому что заставят договариваться — и правильно. Зачем нам эти донецкие и луганские, Крым? Черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться". Пока депутата обвиняют только в попытке дать взятку Найему, но в прокуратуре заверили, что полученная запись — повод для нового уголовного дела.Между тем как бы команда Зеленского ни убеждала население в том, что все идет по плану, полностью игнорировать реальность невозможно. Контрнаступление провалилось. Залужный считает, что боевые действия в тупике. Зеленский призывает украинцев готовиться к затяжной войне. Но люди устали. И об этом говорит даже экс-советник офиса президента Алексей Арестович*, который ушел в оппозицию.Западное финансирование скудеет. В Евросоюзе признали неспособность своевременно удовлетворять потребности ВСУ в боеприпасах, а конгресс США не согласовал бюджет Киеву на 2024-й. В Bloomberg отмечают: на Украине все больше тех, кто выступает за мирное урегулирование. Пока это, как там выразились, "растущее меньшинство", но тенденция устойчивая.Третий майдан"Украинские власти сформировали слишком большие ожидания у населения относительно западной помощи, контрнаступления и развала России. Теперь радикалы возмущаются тем, что обещания не выполняются. Они постепенно осознают, что их обманывали. Потенциально эти люди способны стать ядром для нового госпереворота", — объясняет РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Окружение Зеленского это прекрасно понимает, поэтому называет противников президента пособниками Кремля. "Так легче оправдать силовое подавление несогласных или их убийства", — добавляет эксперт."Каждые десять лет на Украине майдан. В 1994-м были досрочные выборы Леонида Кравчука под стук шахтерских касок. В 2004-м — "оранжевая революция". В 2014-м — "революция достоинства". По логике, в 2024-м тоже что-то должно произойти", — предположил украинский политолог Руслан Бортник в интервью одному из национальных медиа.По его словам, это обусловлено незрелостью украинского общества. Происки врагов тут ни при чем. Майдан воспринимается людьми как почти волшебный способ быстро решить накопившиеся проблемы. При этом социологи выявляют все большее разочарование населения в руководстве и усталость от тяжелых условий жизни.

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

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