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Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо
Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо - РИА Новости, 27.11.2023
Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо
Житель Владивостока обвиняется в том, что в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:46
2023-11-27T06:46
2023-11-27T07:33
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Житель Владивостока обвиняется в том, что в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался, сообщает прокуратура Приморья. "Мужчина обвиняется в том, что в ночь с 24 на 25 ноября 2023 года в одном из домов на улице Крыгина во Владивостоке в результате ссоры нанес потерпевшему 1982 года рождения не менее двух ударов по лицу, а затем отрезал ему ухо. От обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что кровопотеря была именно из-за отрезанного уха. Возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого 1990 года рождения под стражу на два месяца.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо
Житель Владивостока в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот умер
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости.
Житель Владивостока обвиняется в том, что в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался, сообщает
прокуратура Приморья.
"Мужчина обвиняется в том, что в ночь с 24 на 25 ноября 2023 года в одном из домов на улице Крыгина во Владивостоке в результате ссоры нанес потерпевшему 1982 года рождения не менее двух ударов по лицу, а затем отрезал ему ухо. От обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что кровопотеря была именно из-за отрезанного уха.
Возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого 1990 года рождения под стражу на два месяца.
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