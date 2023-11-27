https://ria.ru/20231127/ukho-1912014641.html

Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо

Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо - РИА Новости, 27.11.2023

Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо

Житель Владивостока обвиняется в том, что в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T06:46

2023-11-27T06:46

2023-11-27T07:33

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Житель Владивостока обвиняется в том, что в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался, сообщает прокуратура Приморья. "Мужчина обвиняется в том, что в ночь с 24 на 25 ноября 2023 года в одном из домов на улице Крыгина во Владивостоке в результате ссоры нанес потерпевшему 1982 года рождения не менее двух ударов по лицу, а затем отрезал ему ухо. От обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что кровопотеря была именно из-за отрезанного уха. Возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого 1990 года рождения под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html

владивосток

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владивосток, происшествия