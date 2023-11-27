https://ria.ru/20231127/uaz-1912146330.html

Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации

Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации - РИА Новости, 27.11.2023

Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации

Жители Краснощековского района Алтайского края собрали деньги и приобрели автомобиль УАЗ для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:12

2023-11-27T15:12

2023-11-27T15:29

надежные люди

общество

алтайский край

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912147760_0:57:552:367_1920x0_80_0_0_98d86835696df24a8d7136b594ce44ed.jpg

БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Краснощековского района Алтайского края собрали деньги и приобрели автомобиль УАЗ для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале. "На территории Краснощековского района был объявлен сбор денежных средств на приобретение автомобиля УАЗ и теплых вещей для наших ребят, находящихся в зоне СВО. Сотрудники филиала по Краснощековскому району Комплексного центра социального обслуживания населения Усть-Калманского района всегда принимают активное участие в таких мероприятиях", - говорится в сообщении. Члены досугового клуба "Осень жизни" связали носки, а также приняли участие в плетении маскировочных сетей. В Комплексном центре был организован сбор теплых вещей и посылок, которые затем были переданы в администрацию района. "В зону СВО был отправлен автомобиль УАЗ, а также именные посылки, лекарства и теплые вещи для наших ребят", - отмечают в министерстве.

https://ria.ru/20231127/noski-1912141008.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алтайский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)