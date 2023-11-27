Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации
Жители Краснощековского района Алтая отправили участникам СВО автомобиль УАЗ
© Фото : Министерство соцзащиты Алтайского края Жители Краснощековского района Алтая отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ
© Фото : Министерство соцзащиты Алтайского края
Жители Краснощековского района Алтая отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ
БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Краснощековского района Алтайского края собрали деньги и приобрели автомобиль УАЗ для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале.
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"На территории Краснощековского района был объявлен сбор денежных средств на приобретение автомобиля УАЗ и теплых вещей для наших ребят, находящихся в зоне СВО. Сотрудники филиала по Краснощековскому району Комплексного центра социального обслуживания населения Усть-Калманского района всегда принимают активное участие в таких мероприятиях", - говорится в сообщении.
Члены досугового клуба "Осень жизни" связали носки, а также приняли участие в плетении маскировочных сетей. В Комплексном центре был организован сбор теплых вещей и посылок, которые затем были переданы в администрацию района.
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"В зону СВО был отправлен автомобиль УАЗ, а также именные посылки, лекарства и теплые вещи для наших ребят", - отмечают в министерстве.