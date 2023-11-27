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Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации - РИА Новости, 27.11.2023
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15:12 27.11.2023 (обновлено: 15:29 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/uaz-1912146330.html
Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации
Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации - РИА Новости, 27.11.2023
Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации
Жители Краснощековского района Алтайского края собрали деньги и приобрели автомобиль УАЗ для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:12
2023-11-27T15:29
надежные люди
общество
алтайский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Краснощековского района Алтайского края собрали деньги и приобрели автомобиль УАЗ для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале. "На территории Краснощековского района был объявлен сбор денежных средств на приобретение автомобиля УАЗ и теплых вещей для наших ребят, находящихся в зоне СВО. Сотрудники филиала по Краснощековскому району Комплексного центра социального обслуживания населения Усть-Калманского района всегда принимают активное участие в таких мероприятиях", - говорится в сообщении. Члены досугового клуба "Осень жизни" связали носки, а также приняли участие в плетении маскировочных сетей. В Комплексном центре был организован сбор теплых вещей и посылок, которые затем были переданы в администрацию района. "В зону СВО был отправлен автомобиль УАЗ, а также именные посылки, лекарства и теплые вещи для наших ребят", - отмечают в министерстве.
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общество, алтайский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Алтайский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Краснощековского района Алтая отправили УАЗ участникам спецоперации

Жители Краснощековского района Алтая отправили участникам СВО автомобиль УАЗ

© Фото : Министерство соцзащиты Алтайского края Жители Краснощековского района Алтая отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ
Жители Краснощековского района Алтая отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Министерство соцзащиты Алтайского края
Жители Краснощековского района Алтая отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Краснощековского района Алтайского края собрали деньги и приобрели автомобиль УАЗ для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале.
«
"На территории Краснощековского района был объявлен сбор денежных средств на приобретение автомобиля УАЗ и теплых вещей для наших ребят, находящихся в зоне СВО. Сотрудники филиала по Краснощековскому району Комплексного центра социального обслуживания населения Усть-Калманского района всегда принимают активное участие в таких мероприятиях", - говорится в сообщении.
Члены досугового клуба "Осень жизни" связали носки, а также приняли участие в плетении маскировочных сетей. В Комплексном центре был организован сбор теплых вещей и посылок, которые затем были переданы в администрацию района.
«
"В зону СВО был отправлен автомобиль УАЗ, а также именные посылки, лекарства и теплые вещи для наших ребят", - отмечают в министерстве.
Жительницы Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО
Вчера, 15:02
 
Надежные людиОбществоАлтайский крайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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