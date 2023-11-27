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В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях
В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях - РИА Новости, 27.11.2023
В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях
Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:05
2023-11-27T11:05
2023-11-27T11:17
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили в региональном главке МЧС РФ. "Сегодня утром от диспетчера железнодорожной станции Сольвычегодск поступила информация о сходе с путей железнодорожной цистерны с дизельным топливом. Цистерна опрокинута на бок", - говорится в сообщении. На место незамедлительно были направлены необходимые силы, в том числе пожарный поезд. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из горловины цистерны вытекало топливо. "Была произведена герметизация крышки, течь прекращена. Проводятся работы по стабилизации цистерны при помощи восстановительного поезда, замена колёсных пар", - отметили в ведомстве. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. Здесь уточнили, что пострадавших и задержки движения поездов нет. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях
На станции Сольвычегодск цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях
МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили в региональном главке МЧС РФ.
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"Сегодня утром от диспетчера железнодорожной станции Сольвычегодск поступила информация о сходе с путей железнодорожной цистерны с дизельным топливом. Цистерна опрокинута на бок", - говорится в сообщении.
На место незамедлительно были направлены необходимые силы, в том числе пожарный поезд. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из горловины цистерны вытекало топливо. "Была произведена герметизация крышки, течь прекращена. Проводятся работы по стабилизации цистерны при помощи восстановительного поезда, замена колёсных пар", - отметили в ведомстве.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. Здесь уточнили, что пострадавших и задержки движения поездов нет.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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