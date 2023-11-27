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В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях - РИА Новости, 27.11.2023
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11:05 27.11.2023 (обновлено: 11:17 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/tsisterna-1912052819.html
В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях
В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях - РИА Новости, 27.11.2023
В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях
Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:05
2023-11-27T11:17
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
северо-западная транспортная прокуратура
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили в региональном главке МЧС РФ. "Сегодня утром от диспетчера железнодорожной станции Сольвычегодск поступила информация о сходе с путей железнодорожной цистерны с дизельным топливом. Цистерна опрокинута на бок", - говорится в сообщении. На место незамедлительно были направлены необходимые силы, в том числе пожарный поезд. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из горловины цистерны вытекало топливо. "Была произведена герметизация крышки, течь прекращена. Проводятся работы по стабилизации цистерны при помощи восстановительного поезда, замена колёсных пар", - отметили в ведомстве. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. Здесь уточнили, что пострадавших и задержки движения поездов нет. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях

На станции Сольвычегодск цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях

© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области/ВКонтактеЦистерна с дизельным топливом, сошедшая с железнодорожных путей и опрокинувшаяся на станции Сольвычегодск в Архангельской области. 27 ноября 2023
Цистерна с дизельным топливом, сошедшая с железнодорожных путей и опрокинувшаяся на станции Сольвычегодск в Архангельской области. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области/ВКонтакте
Цистерна с дизельным топливом, сошедшая с железнодорожных путей и опрокинувшаяся на станции Сольвычегодск в Архангельской области. 27 ноября 2023
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили в региональном главке МЧС РФ.
«
"Сегодня утром от диспетчера железнодорожной станции Сольвычегодск поступила информация о сходе с путей железнодорожной цистерны с дизельным топливом. Цистерна опрокинута на бок", - говорится в сообщении.
На место незамедлительно были направлены необходимые силы, в том числе пожарный поезд. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из горловины цистерны вытекало топливо. "Была произведена герметизация крышки, течь прекращена. Проводятся работы по стабилизации цистерны при помощи восстановительного поезда, замена колёсных пар", - отметили в ведомстве.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. Здесь уточнили, что пострадавших и задержки движения поездов нет.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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