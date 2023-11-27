https://ria.ru/20231127/tsisterna-1912052819.html

В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях

В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях - РИА Новости, 27.11.2023

В Архангельской области цистерна с дизтопливом опрокинулась на ж/д путях

Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:05

2023-11-27T11:05

2023-11-27T11:17

происшествия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912055260_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_50773aa5c568b2c9b5a820363f89e997.jpg

МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей и опрокинулась на станции Сольвычегодск в Архангельской области, произошел разлив топлива, сообщили в региональном главке МЧС РФ. "Сегодня утром от диспетчера железнодорожной станции Сольвычегодск поступила информация о сходе с путей железнодорожной цистерны с дизельным топливом. Цистерна опрокинута на бок", - говорится в сообщении. На место незамедлительно были направлены необходимые силы, в том числе пожарный поезд. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из горловины цистерны вытекало топливо. "Была произведена герметизация крышки, течь прекращена. Проводятся работы по стабилизации цистерны при помощи восстановительного поезда, замена колёсных пар", - отметили в ведомстве. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. Здесь уточнили, что пострадавших и задержки движения поездов нет. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, северо-западная транспортная прокуратура