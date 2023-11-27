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Биржевые цены на газ в Европе снизились на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе снизились на пять процентов - РИА Новости, 27.11.2023
Биржевые цены на газ в Европе снизились на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 5%, до 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T20:43
2023-11-27T20:43
2023-11-27T20:43
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 5%, до 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 522 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в понедельник составил 522,2 доллара (-0,8%), ценовой минимум - 492,2 доллара (-6,5%). Последние фьючерсы торговались по 500,4 доллара (-4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 526,4 доллара за тысячу кубометров. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров. После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца.
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экономика, европа, цены на нефть, нидерланды, ближний восток
Экономика, Европа, Цены на нефть, Нидерланды, Ближний Восток
Биржевые цены на газ в Европе снизились на пять процентов
ICE: биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 5%