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Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка - РИА Новости, 27.11.2023
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13:42 27.11.2023 (обновлено: 16:30 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/tsb-1912108999.html
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка - РИА Новости, 27.11.2023
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка
В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:42
2023-11-27T16:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.Как отметил Костин, в банке рассчитывают, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ скорректирует свою политику и "сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже более мягкой"."Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — сказал в ответ Путин.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка

Путин призвал аккуратно подходить к смягчению денежно-кредитной политики

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.
Как отметил Костин, в банке рассчитывают, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ скорректирует свою политику и "сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже более мягкой".
"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — сказал в ответ Путин.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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