https://ria.ru/20231127/tsb-1912108999.html

Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка

Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка - РИА Новости, 27.11.2023

Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка

В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:42

2023-11-27T13:42

2023-11-27T16:30

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.Как отметил Костин, в банке рассчитывают, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ скорректирует свою политику и "сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже более мягкой"."Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — сказал в ответ Путин.

https://ria.ru/20231114/moshenniki-1909291648.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин