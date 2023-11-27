https://ria.ru/20231127/tsb-1912108999.html
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка - РИА Новости, 27.11.2023
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка
В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:42
2023-11-27T13:42
2023-11-27T16:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_65e2d38e281066887fe69a2ce3cf2ea6.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.Как отметил Костин, в банке рассчитывают, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ скорректирует свою политику и "сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже более мягкой"."Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — сказал в ответ Путин.
https://ria.ru/20231114/moshenniki-1909291648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a645a7e02042160385163c3040f909a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка
Путин призвал аккуратно подходить к смягчению денежно-кредитной политики
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В вопросе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка надо быть крайне осторожными, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.
Как отметил Костин, в банке рассчитывают, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ скорректирует свою политику и "сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже более мягкой".
"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — сказал в ответ Путин.
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников