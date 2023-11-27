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В МИД Китая прокомментировали сообщения по подводному тоннелю в Крым
В МИД Китая прокомментировали сообщения по подводному тоннелю в Крым - РИА Новости, 27.11.2023
В МИД Китая прокомментировали сообщения по подводному тоннелю в Крым
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник назвал ложными и не стал комментировать сообщения СМИ о якобы планах России и Китая... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:21
2023-11-27T11:21
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ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник назвал ложными и не стал комментировать сообщения СМИ о якобы планах России и Китая построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной Россией. "Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать", - заявил дипломат. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники в украинских службах безопасности сообщило, что представители российского и китайского бизнеса со связями в правительствах якобы провели секретные переговоры о планах по строительству подводного тоннеля, соединяющего Крым с остальной Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, китай, россия, украина, оон
В мире, Китай, Россия, Украина, ООН
В МИД Китая прокомментировали сообщения по подводному тоннелю в Крым
МИД КНР назвал сообщения о строительстве с РФ подводного тоннеля в Крым ложными