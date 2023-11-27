https://ria.ru/20231127/teatr-1912244893.html

Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ

Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023

Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ

Киевский академический драматический театр на Подоле изменил фамилию персонажа - эконома Зеленского, который опасается холопов, в спектакле по комедии 1900... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T22:05

2023-11-27T22:05

2023-11-27T22:11

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киевский академический драматический театр на Подоле изменил фамилию персонажа - эконома Зеленского, который опасается холопов, в спектакле по комедии 1900 года, сообщает издание "Главком". "Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания. В комедии, написанной в 1900 году, персонаж Зеленский - эконом, который говорит о вынужденной вежливости в общении с холопами, поскольку у них "сила есть" и "нельзя иначе". По данным издания, в постановке события переносятся в наши дни, а эконом носит фамилию Залуский, при этом имена и фамилии других персонажей остались без изменений.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, украина, в мире