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Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ
Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ
Киевский академический драматический театр на Подоле изменил фамилию персонажа - эконома Зеленского, который опасается холопов, в спектакле по комедии 1900... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:05
2023-11-27T22:05
2023-11-27T22:11
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киевский академический драматический театр на Подоле изменил фамилию персонажа - эконома Зеленского, который опасается холопов, в спектакле по комедии 1900 года, сообщает издание "Главком". "Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания. В комедии, написанной в 1900 году, персонаж Зеленский - эконом, который говорит о вынужденной вежливости в общении с холопами, поскольку у них "сила есть" и "нельзя иначе". По данным издания, в постановке события переносятся в наши дни, а эконом носит фамилию Залуский, при этом имена и фамилии других персонажей остались без изменений.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, в мире
Владимир Зеленский, Украина, В мире
Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ
Главком: театр в Киеве изменил фамилию опасающегося холопов персонажа Зеленского