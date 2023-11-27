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Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
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22:05 27.11.2023 (обновлено: 22:11 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/teatr-1912244893.html
Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ
Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ
Киевский академический драматический театр на Подоле изменил фамилию персонажа - эконома Зеленского, который опасается холопов, в спектакле по комедии 1900... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:05
2023-11-27T22:11
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киевский академический драматический театр на Подоле изменил фамилию персонажа - эконома Зеленского, который опасается холопов, в спектакле по комедии 1900 года, сообщает издание "Главком". "Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания. В комедии, написанной в 1900 году, персонаж Зеленский - эконом, который говорит о вынужденной вежливости в общении с холопами, поскольку у них "сила есть" и "нельзя иначе". По данным издания, в постановке события переносятся в наши дни, а эконом носит фамилию Залуский, при этом имена и фамилии других персонажей остались без изменений.
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владимир зеленский, украина, в мире
Владимир Зеленский, Украина, В мире
Киевский театр изменил фамилию персонажа Зеленского, пишут СМИ

Главком: театр в Киеве изменил фамилию опасающегося холопов персонажа Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киевский академический драматический театр на Подоле изменил фамилию персонажа - эконома Зеленского, который опасается холопов, в спектакле по комедии 1900 года, сообщает издание "Главком".
«
"Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания.
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В комедии, написанной в 1900 году, персонаж Зеленский - эконом, который говорит о вынужденной вежливости в общении с холопами, поскольку у них "сила есть" и "нельзя иначе". По данным издания, в постановке события переносятся в наши дни, а эконом носит фамилию Залуский, при этом имена и фамилии других персонажей остались без изменений.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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