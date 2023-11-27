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Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели - РИА Новости, 27.11.2023
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05:37 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/tanker-1912012782.html
Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели
Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели - РИА Новости, 27.11.2023
Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели
Нефтеналивной танкер "Виктория" не удалось снять с мели у побережья юга Сахалина, потому что судно плотно сидит на каменистой гряде, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T05:37
2023-11-27T05:37
сахалин
невельский район
морская спасательная служба
владивосток
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Нефтеналивной танкер "Виктория" не удалось снять с мели у побережья юга Сахалина, потому что судно плотно сидит на каменистой гряде, сообщил РИА Новости начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин. "Спасатели предпринимали несколько попыток снять аварийное судно с мели, но усилия не увенчались успехом, поскольку "Виктория" плотно сидит на каменистой гряде. В настоящее время экипаж танкера снят на берег, судно освобождено от имевшегося на борту дизтоплива", - рассказал собеседник агентства, отметив, что работа по снятию с мели судна пока закончена. Как уточнили в сахалинском филиале "Морской спасательной службы", судьбу аварийного танкера решает судовладелец. Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, 10 ноября сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе. На борту аварийного судна находился экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждался, имелся запас воды и продуктов питания. По информации капитана танкера, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор. На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляло собственное топливо.
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сахалин, невельский район, морская спасательная служба, владивосток, происшествия
Сахалин, Невельский район, Морская спасательная служба, Владивосток, Происшествия
Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели

Аварийный танкер "Виктория" у побережья Сахалина не получилось снять с мели

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramТанкер "Виктория", севший на мель у берегов Сахалина
Танкер Виктория, севший на мель у берегов Сахалина - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Танкер "Виктория", севший на мель у берегов Сахалина. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Нефтеналивной танкер "Виктория" не удалось снять с мели у побережья юга Сахалина, потому что судно плотно сидит на каменистой гряде, сообщил РИА Новости начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.
«
"Спасатели предпринимали несколько попыток снять аварийное судно с мели, но усилия не увенчались успехом, поскольку "Виктория" плотно сидит на каменистой гряде. В настоящее время экипаж танкера снят на берег, судно освобождено от имевшегося на борту дизтоплива", - рассказал собеседник агентства, отметив, что работа по снятию с мели судна пока закончена.
Как уточнили в сахалинском филиале "Морской спасательной службы", судьбу аварийного танкера решает судовладелец.
Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, 10 ноября сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе. На борту аварийного судна находился экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждался, имелся запас воды и продуктов питания. По информации капитана танкера, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор. На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляло собственное топливо.
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СахалинНевельский районМорская спасательная службаВладивостокПроисшествия
 
 
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