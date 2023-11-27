https://ria.ru/20231127/tanker-1912012782.html

Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели

Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели - РИА Новости, 27.11.2023

Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели

Нефтеналивной танкер "Виктория" не удалось снять с мели у побережья юга Сахалина, потому что судно плотно сидит на каменистой гряде, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T05:37

2023-11-27T05:37

2023-11-27T05:37

сахалин

невельский район

морская спасательная служба

владивосток

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908561372_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_738f6513c58113743d053e81d73116d7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Нефтеналивной танкер "Виктория" не удалось снять с мели у побережья юга Сахалина, потому что судно плотно сидит на каменистой гряде, сообщил РИА Новости начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин. "Спасатели предпринимали несколько попыток снять аварийное судно с мели, но усилия не увенчались успехом, поскольку "Виктория" плотно сидит на каменистой гряде. В настоящее время экипаж танкера снят на берег, судно освобождено от имевшегося на борту дизтоплива", - рассказал собеседник агентства, отметив, что работа по снятию с мели судна пока закончена. Как уточнили в сахалинском филиале "Морской спасательной службы", судьбу аварийного танкера решает судовладелец. Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, 10 ноября сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе. На борту аварийного судна находился экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждался, имелся запас воды и продуктов питания. По информации капитана танкера, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор. На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляло собственное топливо.

https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906591712.html

сахалин

невельский район

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, невельский район, морская спасательная служба, владивосток, происшествия