https://ria.ru/20231127/taksi-1912194767.html

ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке

ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке - РИА Новости, 27.11.2023

ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок в настоящее... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:29

2023-11-27T17:29

2023-11-27T17:57

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс.такси

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок в настоящее время ограничены мораторием, говорится в сообщении регулятора."ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс.Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны. Случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448", - прокомментировали в ФАС.Ранее в понедельник московские пользователи отметили, что стоимость поездки на такси в столице из-за снегопада выросла в 1,5-2 раза. При этом у некоторых разница с обычным ноябрьским утром по цене небольшая - увеличение на 150-200 рублей. У других пользователей цена поездки сегодня утром выросла на 700-900 рублей. Обычно длительная поездка в 40-45 минут в это же время стоит 700-1000 рублей, короткая, около 10 минут - 200-250 рублей.Мораторий на плановые проверки бизнеса был установлен правительством РФ в 2022 году и продлен на 2023 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

https://ria.ru/20231027/taksi-1905697866.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, россия