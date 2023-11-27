https://ria.ru/20231127/taksi-1912194767.html
ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке
ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке - РИА Новости, 27.11.2023
ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок в настоящее... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:29
2023-11-27T17:29
2023-11-27T17:57
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс.такси
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок в настоящее время ограничены мораторием, говорится в сообщении регулятора."ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс.Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны. Случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448", - прокомментировали в ФАС.Ранее в понедельник московские пользователи отметили, что стоимость поездки на такси в столице из-за снегопада выросла в 1,5-2 раза. При этом у некоторых разница с обычным ноябрьским утром по цене небольшая - увеличение на 150-200 рублей. У других пользователей цена поездки сегодня утром выросла на 700-900 рублей. Обычно длительная поездка в 40-45 минут в это же время стоит 700-1000 рублей, короткая, около 10 минут - 200-250 рублей.Мораторий на плановые проверки бизнеса был установлен правительством РФ в 2022 году и продлен на 2023 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, россия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс.Такси, Россия
ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке
ФАС признала доминирующее положение "Яндекс Такси" на российском рынке
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок в настоящее время ограничены мораторием, говорится в сообщении регулятора.
"ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс.Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны. Случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448", - прокомментировали в ФАС.
Ранее в понедельник московские пользователи отметили, что стоимость поездки на такси в столице из-за снегопада выросла в 1,5-2 раза. При этом у некоторых разница с обычным ноябрьским утром по цене небольшая - увеличение на 150-200 рублей. У других пользователей цена поездки сегодня утром выросла на 700-900 рублей. Обычно длительная поездка в 40-45 минут в это же время стоит 700-1000 рублей, короткая, около 10 минут - 200-250 рублей.
Мораторий на плановые проверки бизнеса был установлен правительством РФ в 2022 году и продлен на 2023 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
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