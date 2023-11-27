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В Таиланде в ДТП погиб россиянин

В Таиланде в ДТП погиб россиянин - РИА Новости, 27.11.2023

В Таиланде в ДТП погиб россиянин

В Таиланде россиянин погиб в столкновении мотоцикла и микроавтобуса, сообщает издание "Новости Пхукета". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:28

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Таиланде россиянин погиб в столкновении мотоцикла и микроавтобуса, сообщает издание "Новости Пхукета".Туристическая полиция Пхукета подтвердила смерть гражданина России в результате столкновения микроавтобуса и мотоцикла в Кароне.Правоохранители не раскрыли подробностей самого ДТП, но о соответствующем происшествии сообщала днем ранее административная организация провинции Пхукета (РРАО).В полицию обратились знакомые россиянина и сообщили о его пропаже. В итоге выяснилось, что он попал в ДТП, когда микроавтобус потерял управление и столкнулся с мотоциклом. С множественными травмами россиянин был госпитализирован и позже скончался в больнице. По данным издания, в аварии пострадали и шесть путешественников из Китая. Сообщается, что ДТП произошло 25 ноября, но факт гибели россиянина полиция подтвердила сегодня, 27 ноября.

https://ria.ru/20231003/dtp-1900303123.html

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