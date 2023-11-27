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У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза - РИА Новости, 27.11.2023
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06:53 27.11.2023 (обновлено: 09:44 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912014920.html
У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза
У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза - РИА Новости, 27.11.2023
У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза
Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:53
2023-11-27T09:44
анапа
белиз
сирия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
египет
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КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма, сообщили в Росморречфлоте.&quot;Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. &lt;…&gt; Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта&quot;, — говорится в публикации.По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку.Примерно в 23:00 в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега. В понедельник в час ночи судно оказалось на мели. Сейчас оно находится на ровном киле в непосредственной близости от берега.Морские спасатели во взаимодействии с МЧС разрабатывают план аварийно-спасательной операции. Как отметили в кубанском оперштабе, разлива продуктов после ЧП не зафиксировали.
https://ria.ru/20231127/tanker-1912012782.html
анапа
белиз
сирия
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анапа, белиз, сирия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, египет
Анапа, Белиз, Сирия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия, Египет
У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза

Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма

Сухогруз Blue Shark, выброшенный на мель около Анапы
Сухогруз Blue Shark, выброшенный на мель около Анапы
Сухогруз Blue Shark, выброшенный на мель около Анапы
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КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма, сообщили в Росморречфлоте.
«

"Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. <…> Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта", — говорится в публикации.

По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку.
Примерно в 23:00 в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега. В понедельник в час ночи судно оказалось на мели. Сейчас оно находится на ровном киле в непосредственной близости от берега.
Морские спасатели во взаимодействии с МЧС разрабатывают план аварийно-спасательной операции. Как отметили в кубанском оперштабе, разлива продуктов после ЧП не зафиксировали.
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АнапаБелизСирияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииПроисшествияЕгипет
 
 
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