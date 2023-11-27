https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912014920.html

У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза

У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза - РИА Новости, 27.11.2023

У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза

Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T06:53

2023-11-27T06:53

2023-11-27T09:44

анапа

белиз

сирия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

происшествия

египет

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КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма, сообщили в Росморречфлоте."Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. <…> Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта", — говорится в публикации.По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку.Примерно в 23:00 в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега. В понедельник в час ночи судно оказалось на мели. Сейчас оно находится на ровном киле в непосредственной близости от берега.Морские спасатели во взаимодействии с МЧС разрабатывают план аварийно-спасательной операции. Как отметили в кубанском оперштабе, разлива продуктов после ЧП не зафиксировали.

https://ria.ru/20231127/tanker-1912012782.html

анапа

белиз

сирия

египет

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анапа, белиз, сирия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, египет