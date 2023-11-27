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В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство - РИА Новости, 27.11.2023
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10:18 27.11.2023 (обновлено: 11:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sudokhodstvo-1912038722.html
В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство
В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство - РИА Новости, 27.11.2023
В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство
Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничено из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:18
2023-11-27T11:48
краснодарский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
общество
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничено из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам (Черноморского - ред.) бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта", - сообщили в Росморречфлоте. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), общество, сильный шторм на черноморском побережье россии
Краснодарский край, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Общество, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство

Росморречфлот: судоходство в Черном море ограничили из-за непогоды

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничено из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам (Черноморского - ред.) бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта", - сообщили в Росморречфлоте.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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Краснодарский крайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ОбществоСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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