https://ria.ru/20231127/sudokhodstvo-1912038722.html

В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство

В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство - РИА Новости, 27.11.2023

В акватории Черноморского бассейна ограничили судоходство

Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничено из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:18

2023-11-27T10:18

2023-11-27T11:48

краснодарский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

общество

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничено из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам (Черноморского - ред.) бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта", - сообщили в Росморречфлоте. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912014920.html

краснодарский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), общество, сильный шторм на черноморском побережье россии