СМИ: затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
"Катимерини": утонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину
© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкРезиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 27 ноя - РИА Новости. Затонувшее возле Лесбоса грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов шло на Украину с подозрительным грузом, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на показания спасенного моряка.
Судно затонуло в воскресенье. На борту находились 14 членов экипажа — один индиец, 11 египтян и два гражданина Сирии. Удалось спасти одного моряка – египтянина, а также поднять тело одного погибшего члена экипажа. Как сообщило Афинское агентство новостей АМНА, Raptor перевозил груз соли из Египта в Стамбул. Незадолго до ЧП капитан сообщил об отказе двигателя и, вероятно, небольшом поступлении воды в трюмы и смещении груза, что привело к крену и затоплению судна. Утром капитан подал сигнал бедствия, затем Raptor исчез с экранов радаров.
По информации "Катемирини", затонувшее судно находилось в "черном списке" международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU), так как два года назад оказалось, что документы на членов экипажа не были действительными, а "в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи".
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"Подозрения властей усиливаются в связи тем, что спасенный моряк сообщил представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был пунктом заправки", - сообщает издание.
По данным газеты, экипаж, вероятно, следуя указаниям судовладельческой компании, не обратился за помощью в субботу, несмотря на поступление воды в трюм. "Вместо этого он сделал это за несколько минут до того, как затонул вчера утром", - говорится в статье.
Этой же судоходной компании принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее в заливе Киссамос на Крите в январе 2022 года. Тогда власти возбудили дело против членов экипажа за действия, приведшие к кораблекрушению, и перевозку контрабандной табачной продукции, пишет издание.