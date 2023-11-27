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СМИ: затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом - РИА Новости, 28.11.2023
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23:32 27.11.2023 (обновлено: 01:21 28.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sudno-1912251694.html
СМИ: затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
СМИ: затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
Затонувшее возле Лесбоса грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов шло на Украину с подозрительным грузом, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-27T23:32
2023-11-28T01:21
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АФИНЫ, 27 ноя - РИА Новости. Затонувшее возле Лесбоса грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов шло на Украину с подозрительным грузом, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на показания спасенного моряка.Судно затонуло в воскресенье. На борту находились 14 членов экипажа — один индиец, 11 египтян и два гражданина Сирии. Удалось спасти одного моряка – египтянина, а также поднять тело одного погибшего члена экипажа. Как сообщило Афинское агентство новостей АМНА, Raptor перевозил груз соли из Египта в Стамбул. Незадолго до ЧП капитан сообщил об отказе двигателя и, вероятно, небольшом поступлении воды в трюмы и смещении груза, что привело к крену и затоплению судна. Утром капитан подал сигнал бедствия, затем Raptor исчез с экранов радаров.По информации "Катемирини", затонувшее судно находилось в "черном списке" международных контрольных органов (Paris MOU &amp; Black Sea MOU), так как два года назад оказалось, что документы на членов экипажа не были действительными, а "в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи".&quot;Подозрения властей усиливаются в связи тем, что спасенный моряк сообщил представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был пунктом заправки&quot;, - сообщает издание.По данным газеты, экипаж, вероятно, следуя указаниям судовладельческой компании, не обратился за помощью в субботу, несмотря на поступление воды в трюм. "Вместо этого он сделал это за несколько минут до того, как затонул вчера утром", - говорится в статье.Этой же судоходной компании принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее в заливе Киссамос на Крите в январе 2022 года. Тогда власти возбудили дело против членов экипажа за действия, приведшие к кораблекрушению, и перевозку контрабандной табачной продукции, пишет издание.
https://ria.ru/20231119/sudno-1910455121.html
https://ria.ru/20231125/korabli-1911838670.html
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в мире, лесбос, украина, стамбул
В мире, Лесбос, Украина, Стамбул
СМИ: затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

"Катимерини": утонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкРезиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 ноя - РИА Новости. Затонувшее возле Лесбоса грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов шло на Украину с подозрительным грузом, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на показания спасенного моряка.
Судно затонуло в воскресенье. На борту находились 14 членов экипажа — один индиец, 11 египтян и два гражданина Сирии. Удалось спасти одного моряка – египтянина, а также поднять тело одного погибшего члена экипажа. Как сообщило Афинское агентство новостей АМНА, Raptor перевозил груз соли из Египта в Стамбул. Незадолго до ЧП капитан сообщил об отказе двигателя и, вероятно, небольшом поступлении воды в трюмы и смещении груза, что привело к крену и затоплению судна. Утром капитан подал сигнал бедствия, затем Raptor исчез с экранов радаров.
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По информации "Катемирини", затонувшее судно находилось в "черном списке" международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU), так как два года назад оказалось, что документы на членов экипажа не были действительными, а "в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи".
«

"Подозрения властей усиливаются в связи тем, что спасенный моряк сообщил представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был пунктом заправки", - сообщает издание.

По данным газеты, экипаж, вероятно, следуя указаниям судовладельческой компании, не обратился за помощью в субботу, несмотря на поступление воды в трюм. "Вместо этого он сделал это за несколько минут до того, как затонул вчера утром", - говорится в статье.
Этой же судоходной компании принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее в заливе Киссамос на Крите в январе 2022 года. Тогда власти возбудили дело против членов экипажа за действия, приведшие к кораблекрушению, и перевозку контрабандной табачной продукции, пишет издание.
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