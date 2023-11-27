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Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон - РИА Новости, 27.11.2023
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15:46 27.11.2023 (обновлено: 16:00 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/suda-1912156423.html
Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон
Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон - РИА Новости, 27.11.2023
Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон
Суда в Черноморском бассейне в связи с непогодой были своевременно выведены для штормования из небезопасных зон "на рейды и в море", говорится в Telegram-канале РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:46
2023-11-27T16:00
россия
черное море
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суда в Черноморском бассейне в связи с непогодой были своевременно выведены для штормования из небезопасных зон "на рейды и в море", говорится в Telegram-канале правительства РФ."Морской транспорт также принял меры безопасности в связи с приближением сильнейшего шторма в Черноморском бассейне. Флот был своевременно выведен для штормования из небезопасных зон на рейды и в море", – отметили в правительстве.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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россия, черное море, происшествия
Россия, Черное море, Происшествия
Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон

Суда в Черном море своевременно вывели из небезопасных зон из-за непогоды

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суда в Черноморском бассейне в связи с непогодой были своевременно выведены для штормования из небезопасных зон "на рейды и в море", говорится в Telegram-канале правительства РФ.
"Морской транспорт также принял меры безопасности в связи с приближением сильнейшего шторма в Черноморском бассейне. Флот был своевременно выведен для штормования из небезопасных зон на рейды и в море", – отметили в правительстве.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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