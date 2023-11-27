https://ria.ru/20231127/suda-1912156423.html

Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон

Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон - РИА Новости, 27.11.2023

Суда в Черноморском бассейне своевременно вывели из небезопасных зон

Суда в Черноморском бассейне в связи с непогодой были своевременно выведены для штормования из небезопасных зон "на рейды и в море", говорится в Telegram-канале РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:46

2023-11-27T15:46

2023-11-27T16:00

россия

черное море

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суда в Черноморском бассейне в связи с непогодой были своевременно выведены для штормования из небезопасных зон "на рейды и в море", говорится в Telegram-канале правительства РФ."Морской транспорт также принял меры безопасности в связи с приближением сильнейшего шторма в Черноморском бассейне. Флот был своевременно выведен для штормования из небезопасных зон на рейды и в море", – отметили в правительстве.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

россия

черное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, черное море, происшествия