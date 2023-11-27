https://ria.ru/20231127/su-34-1912012092.html

Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ

Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023

Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ

Экипажи истребителей Су-34 ВКС России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику ВСУ на херсонском направлении, соответствующие кадры... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T05:05

2023-11-27T05:05

2023-11-27T05:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-34 ВКС России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику ВСУ на херсонском направлении, соответствующие кадры предоставило Минобороны РФ. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. "В ходе одного из вылетов авиационными бомбами были уничтожены блиндажи, личный состав и техника ВСУ на херсонском направлении", - говорится в сообщении. Как рассказал летчик Су-34, экипажи получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты, оценили рельеф местности, произвели полет по маршруту на предельно малых высотах, выполнили разгон скорости за несколько километров до цели, набрали высоту бомбометания, сбросили бомбу, ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром.

https://ria.ru/20231009/su-34-1901392705.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34