https://ria.ru/20231127/su-34-1912012092.html
Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ
Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ
Экипажи истребителей Су-34 ВКС России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику ВСУ на херсонском направлении, соответствующие кадры... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T05:05
2023-11-27T05:05
2023-11-27T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150204/89/1502048956_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_5687b82b31ddad85433853546f209732.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-34 ВКС России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику ВСУ на херсонском направлении, соответствующие кадры предоставило Минобороны РФ. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. "В ходе одного из вылетов авиационными бомбами были уничтожены блиндажи, личный состав и техника ВСУ на херсонском направлении", - говорится в сообщении. Как рассказал летчик Су-34, экипажи получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты, оценили рельеф местности, произвели полет по маршруту на предельно малых высотах, выполнили разгон скорости за несколько километров до цели, набрали высоту бомбометания, сбросили бомбу, ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром.
https://ria.ru/20231009/su-34-1901392705.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150204/89/1502048956_194:0:2149:1466_1920x0_80_0_0_538f812d4c482b06bb9048f3d09c8c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ
Экипажи Су-34 уничтожили на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-34 ВКС России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику ВСУ на херсонском направлении, соответствующие кадры предоставило Минобороны РФ.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.
"В ходе одного из вылетов авиационными бомбами были уничтожены блиндажи, личный состав и техника ВСУ на херсонском направлении", - говорится в сообщении.
Как рассказал летчик Су-34, экипажи получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты, оценили рельеф местности, произвели полет по маршруту на предельно малых высотах, выполнили разгон скорости за несколько километров до цели, набрали высоту бомбометания, сбросили бомбу, ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром.
ВКС получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34