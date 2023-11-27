https://ria.ru/20231127/strategiya-1912240111.html
Совет Пентагона в закрытом режиме обсудит военную стратегию США по России
Совет Пентагона в закрытом режиме обсудит военную стратегию США по России - РИА Новости, 27.11.2023
Совет Пентагона в закрытом режиме обсудит военную стратегию США по России
Совет по оборонной политике Пентагона на следующей неделе проведет закрытые заседания, в рамках которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T21:05
2023-11-27T21:05
2023-11-27T22:55
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Совет по оборонной политике Пентагона на следующей неделе проведет закрытые заседания, в рамках которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в отношении России, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале американского правительства. Согласно документу, заседания состоятся 5 и 6 декабря. Они будут посвящены, как указывается, "сбору, анализу и оценке секретной информации", результатом которых должна стать выработка практических рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях. Предстоящие встречи будут включать в себя проведение секретных брифингов "по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года". Также участники закрытых заседаний намерены обсудить "конфиденциальные данные о действиях РФ, полученные" во время проведения ею спецоперации на Украине. Среди спикеров на брифингах заявлены исполняющая обязанности заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер, помощница министра обороны США по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, а также помощница главы ведомства по вопросам международной безопасности Селеста Валландер. Помимо них, на заседаниях планирует выступить председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун и глава Европейского командования американских войск генерал Кристофер Каволи.
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, Министерство обороны США
Совет Пентагона в закрытом режиме обсудит военную стратегию США по России
В Пентагоне 5-6 декабря в закрытом режиме обсудят военную стратегию по России
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Совет по оборонной политике Пентагона на следующей неделе проведет закрытые заседания, в рамках которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в отношении России, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале американского правительства.
Согласно документу, заседания состоятся 5 и 6 декабря. Они будут посвящены, как указывается, "сбору, анализу и оценке секретной информации", результатом которых должна стать выработка практических рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях.
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Предстоящие встречи будут включать в себя проведение секретных брифингов "по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года". Также участники закрытых заседаний намерены обсудить "конфиденциальные данные о действиях РФ, полученные" во время проведения ею спецоперации на Украине
.
Среди спикеров на брифингах заявлены исполняющая обязанности заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер, помощница министра обороны США по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, а также помощница главы ведомства по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.
Помимо них, на заседаниях планирует выступить председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун и глава Европейского командования американских войск генерал Кристофер Каволи.
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