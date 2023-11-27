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Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов - РИА Новости, 27.11.2023
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18:21 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/stipendiya-1912215927.html
Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов
Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов - РИА Новости, 27.11.2023
Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов
Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:21
2023-11-27T18:21
общество
владимир путин
стипендия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. &quot;Учредить стипендию президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов..., проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации... Установить, что: размер стипендии президента Российской Федерации составляет 75 000 рублей&quot;, - сказано в документе.Стипендия рассчитана на аспирантов и адъюнктов, обучающихся очно в российских образовательных организациях, получить ее смогут до 2 тысяч человек ежегодно, она будет назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются их научными руководителями. Также глава государства поручил правительству образовать совет по вопросам назначения и выплаты такой меры поддержки, определить порядок назначения и выплаты стипендии. Указ вступает в силу в день его подписания. Ранее замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский сообщал РИА Новости, что стипендии президента для аспирантов составят 75 тысяч рублей, а указ президента может выйти до конца ноября. По его словам, в конкурсе будут участвовать аспиранты и их научные руководители, деньги будут получать аспиранты, а научный руководитель будет выступать своего рода гарантом, что исследователь завершит диссертационные исследование и защитится.
https://ria.ru/20231120/premii-1910667797.html
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общество, владимир путин, стипендия
Общество, Владимир Путин, стипендия
Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов

Путин поручил учредить президентскую стипендию для аспирантов в 75 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«

"Учредить стипендию президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов..., проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации... Установить, что: размер стипендии президента Российской Федерации составляет 75 000 рублей", - сказано в документе.

Стипендия рассчитана на аспирантов и адъюнктов, обучающихся очно в российских образовательных организациях, получить ее смогут до 2 тысяч человек ежегодно, она будет назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно.
Кандидаты на получение стипендии выдвигаются их научными руководителями.
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Также глава государства поручил правительству образовать совет по вопросам назначения и выплаты такой меры поддержки, определить порядок назначения и выплаты стипендии.
Указ вступает в силу в день его подписания.
Ранее замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский сообщал РИА Новости, что стипендии президента для аспирантов составят 75 тысяч рублей, а указ президента может выйти до конца ноября. По его словам, в конкурсе будут участвовать аспиранты и их научные руководители, деньги будут получать аспиранты, а научный руководитель будет выступать своего рода гарантом, что исследователь завершит диссертационные исследование и защитится.
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