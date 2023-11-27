https://ria.ru/20231127/stipendiya-1912215927.html

Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов

Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов - РИА Новости, 27.11.2023

Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов

Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:21

2023-11-27T18:21

2023-11-27T18:21

общество

владимир путин

стипендия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Учредить стипендию президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов..., проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации... Установить, что: размер стипендии президента Российской Федерации составляет 75 000 рублей", - сказано в документе.Стипендия рассчитана на аспирантов и адъюнктов, обучающихся очно в российских образовательных организациях, получить ее смогут до 2 тысяч человек ежегодно, она будет назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются их научными руководителями. Также глава государства поручил правительству образовать совет по вопросам назначения и выплаты такой меры поддержки, определить порядок назначения и выплаты стипендии. Указ вступает в силу в день его подписания. Ранее замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский сообщал РИА Новости, что стипендии президента для аспирантов составят 75 тысяч рублей, а указ президента может выйти до конца ноября. По его словам, в конкурсе будут участвовать аспиранты и их научные руководители, деньги будут получать аспиранты, а научный руководитель будет выступать своего рода гарантом, что исследователь завершит диссертационные исследование и защитится.

https://ria.ru/20231120/premii-1910667797.html

https://ria.ru/20231110/uchenye-1908601976.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, стипендия