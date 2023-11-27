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Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 27.11.2023
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Нижегородская область
 
15:50 27.11.2023 (обновлено: 16:59 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/stend-1912158987.html
Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ
Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 27.11.2023
Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал заметным культурным событием проведение дней региона на Международной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:50
2023-11-27T16:59
нижегородская область
выставка-форум "россия"
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал заметным культурным событием проведение дней региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба областного парламента. День Нижегородской области прошел на ВДНХ в воскресенье. Гостям представили ключевые проекты региона и рассказали о достижениях за последние годы. В течение всего дня 26 ноября на стенде Нижегородской области проводились лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и игры для взрослых и детей, а также была подготовлена большая культурная программа. "Дни Нижегородской области стали заметным культурным событием. Наш стенд на ВДНХ впечатляет, заставляет погрузиться в историю и современность области, продемонстрировать все этапы развития промышленности, экономики, культуры. О самых заметных достижениях региона, виртуозно оперируя фактами и цифрами, рассказал губернатор. Сама идея показать всю России на огромной выставке достижений народного хозяйства великолепна, а Нижегородская область, без сомнения, занимает на этой экспозиции достойное место", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Спикер регионального парламента отметил, что Нижегородская область закрепила позиции одного из самых динамично развивающихся регионов. "На выставке в этом убедилось огромное количество гостей. Важно, чтобы к нам приезжали специалисты, деятели культуры, искусства, руководители государственных органов, бизнесмены, нам нужны инвестиции. Уверен, что презентация лишь укрепила их желание жить и работать на нижегородской земле", - добавил Люлин.
https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html
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выставка-форум "россия", евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Выставка-форум "Россия", Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ

© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородского законодательного собранияПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время посещения стенда региона на выставке на ВДНХ
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время посещения стенда региона на выставке на ВДНХ
© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородского законодательного собрания
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время посещения стенда региона на выставке на ВДНХ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал заметным культурным событием проведение дней региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба областного парламента.
День Нижегородской области прошел на ВДНХ в воскресенье. Гостям представили ключевые проекты региона и рассказали о достижениях за последние годы. В течение всего дня 26 ноября на стенде Нижегородской области проводились лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и игры для взрослых и детей, а также была подготовлена большая культурная программа.
"Дни Нижегородской области стали заметным культурным событием. Наш стенд на ВДНХ впечатляет, заставляет погрузиться в историю и современность области, продемонстрировать все этапы развития промышленности, экономики, культуры. О самых заметных достижениях региона, виртуозно оперируя фактами и цифрами, рассказал губернатор. Сама идея показать всю России на огромной выставке достижений народного хозяйства великолепна, а Нижегородская область, без сомнения, занимает на этой экспозиции достойное место", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Спикер регионального парламента отметил, что Нижегородская область закрепила позиции одного из самых динамично развивающихся регионов. "На выставке в этом убедилось огромное количество гостей. Важно, чтобы к нам приезжали специалисты, деятели культуры, искусства, руководители государственных органов, бизнесмены, нам нужны инвестиции. Уверен, что презентация лишь укрепила их желание жить и работать на нижегородской земле", - добавил Люлин.
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Нижегородская областьВыставка-форум "Россия"Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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