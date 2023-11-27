https://ria.ru/20231127/stend-1912158987.html

Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ

Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 27.11.2023

Спикер нижегородского парламента оценил стенд региона на выставке на ВДНХ

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал заметным культурным событием проведение дней региона на Международной... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:50

2023-11-27T15:50

2023-11-27T16:59

нижегородская область

выставка-форум "россия"

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал заметным культурным событием проведение дней региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба областного парламента. День Нижегородской области прошел на ВДНХ в воскресенье. Гостям представили ключевые проекты региона и рассказали о достижениях за последние годы. В течение всего дня 26 ноября на стенде Нижегородской области проводились лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и игры для взрослых и детей, а также была подготовлена большая культурная программа. "Дни Нижегородской области стали заметным культурным событием. Наш стенд на ВДНХ впечатляет, заставляет погрузиться в историю и современность области, продемонстрировать все этапы развития промышленности, экономики, культуры. О самых заметных достижениях региона, виртуозно оперируя фактами и цифрами, рассказал губернатор. Сама идея показать всю России на огромной выставке достижений народного хозяйства великолепна, а Нижегородская область, без сомнения, занимает на этой экспозиции достойное место", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Спикер регионального парламента отметил, что Нижегородская область закрепила позиции одного из самых динамично развивающихся регионов. "На выставке в этом убедилось огромное количество гостей. Важно, чтобы к нам приезжали специалисты, деятели культуры, искусства, руководители государственных органов, бизнесмены, нам нужны инвестиции. Уверен, что презентация лишь укрепила их желание жить и работать на нижегородской земле", - добавил Люлин.

https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)