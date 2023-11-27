https://ria.ru/20231127/stend-1912029454.html
На стенде Подмосковья на "России" показывали детям опыты и брали интервью
На стенде Подмосковья на "России" показывали детям опыты и брали интервью - РИА Новости, 27.11.2023
На стенде Подмосковья на "России" показывали детям опыты и брали интервью
На подмосковном стенде Международной выставки-форума "Россия" в эти выходные детям рассказывали о сортировке мусора, показывали опыты и брали у них интервью,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:32
2023-11-27T09:32
2023-11-27T09:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912028259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c50e2738aca9ce2037b838344c8ee9fb.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На подмосковном стенде Международной выставки-форума "Россия" в эти выходные детям рассказывали о сортировке мусора, показывали опыты и брали у них интервью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В рамках форума на площадке региона каждый день проходят разные мероприятия не только для взрослых, но и для детей. Особой популярностью у них в эти выходные пользовался мастер-класс "Невероятная физика и химия". Ребятам показывали на что способна современная наука, ведь регион – один из лидеров в образовании. Также для них организовали мастер-класс "Экология и мы". В игровой форме детям показывали, что такое вторичная переработка и сортировка мусора. На стенде установили мини-контейнеры, по которым они раскладывали карточки в зависимости от типа отходов, нарисованных на них, говорится в сообщении. Кроме того, на стенде у ребят брал интервью корреспондент одного из российских телеканалов. Они учились работать в кадре, рассказывали о себе и передавали приветы близким, рассказали в пресс-службе. "Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы, которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. А также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу "силой мысли" с помощью науки. Это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. <…>", - приводятся в сообщении слова ведущего научного мастер-класса Даниила Щербатюка. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911749785.html
https://ria.ru/20231124/proekty-1911732810.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912028259_55:0:1762:1280_1920x0_80_0_0_02e1720813aae950ef9012632ef3979d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), выставка-форум "россия"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На подмосковном стенде Международной выставки-форума "Россия" в эти выходные детям рассказывали о сортировке мусора, показывали опыты и брали у них интервью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках форума на площадке региона каждый день проходят разные мероприятия не только для взрослых, но и для детей.
Особой популярностью у них в эти выходные пользовался мастер-класс "Невероятная физика и химия". Ребятам показывали на что способна современная наука, ведь регион – один из лидеров в образовании. Также для них организовали мастер-класс "Экология и мы". В игровой форме детям показывали, что такое вторичная переработка и сортировка мусора. На стенде установили мини-контейнеры, по которым они раскладывали карточки в зависимости от типа отходов, нарисованных на них, говорится в сообщении.
Кроме того, на стенде у ребят брал интервью корреспондент одного из российских телеканалов. Они учились работать в кадре, рассказывали о себе и передавали приветы близким, рассказали в пресс-службе.
Воробьев: в Подмосковье внедрили 27 практик с использованием ИИ
"Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы, которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. А также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу "силой мысли" с помощью науки. Это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. <…>", - приводятся в сообщении слова ведущего научного мастер-класса Даниила Щербатюка.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года