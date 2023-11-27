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В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников - РИА Новости, 27.11.2023
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09:41 27.11.2023 (обновлено: 17:02 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/spros-1912030852.html
В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников
В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников - РИА Новости, 27.11.2023
В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников
Российские компании стали все чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования разработчика... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:41
2023-11-27T17:02
россия
владимир путин
рбк (медиагруппа)
headhunter
технологии
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские компании стали все чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice (резидент "Сколково") и рекрутинговой платформы HeadHunter."Число вакансий, где упоминается эта характеристика (многозадачность. — Прим. ред.), увеличилось в 2023 году по сравнению с 2021-м почти в три раза (на 181 процент)", — отметило издание.По данным исследований, сотрудники-"многозадачники" требуются в учреждениях культуры и искусства, на предприятиях ЖКО, в НКО, образовательных и строительных организациях, финансовых, сельскохозяйственных, гостинично-ресторанных секторах, предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности, подчеркнули в публикации.Как ранее отмечал президент Владимир Путин, безработица в России находится на историческом минимуме и сейчас составляет три процента, такого в стране никогда не было.
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россия, владимир путин, рбк (медиагруппа), headhunter, технологии
Россия, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), HeadHunter, Технологии
В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников

HeadHunter: в России втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские компании стали все чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice (резидент "Сколково") и рекрутинговой платформы HeadHunter.
«
"Число вакансий, где упоминается эта характеристика (многозадачность. — Прим. ред.), увеличилось в 2023 году по сравнению с 2021-м почти в три раза (на 181 процент)", — отметило издание.
По данным исследований, сотрудники-"многозадачники" требуются в учреждениях культуры и искусства, на предприятиях ЖКО, в НКО, образовательных и строительных организациях, финансовых, сельскохозяйственных, гостинично-ресторанных секторах, предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности, подчеркнули в публикации.
Как ранее отмечал президент Владимир Путин, безработица в России находится на историческом минимуме и сейчас составляет три процента, такого в стране никогда не было.
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