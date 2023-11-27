https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html
Во время шторма в Сочи погиб мужчина
Во время шторма в Сочи погиб мужчина - РИА Новости, 27.11.2023
Во время шторма в Сочи погиб мужчина
Тело погибшего нашли на территории Сочи во время шторма, на месте работают следователи, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:30
2023-11-27T13:30
2023-11-27T13:36
происшествия
сочи
краснодарский край
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Тело погибшего нашли на территории Сочи во время шторма, на месте работают следователи, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале."Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи. На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за непогоды. Ливни уже успели повредить часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. Вход на пляжи везде запрещен, прогулки там невозможны из-за сильного шторма.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912045036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Во время шторма в Сочи погиб мужчина
Во время шторма в Сочи погиб мужчина, на месте происшествия работают следователи