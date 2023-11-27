https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html

Во время шторма в Сочи погиб мужчина

Во время шторма в Сочи погиб мужчина - РИА Новости, 27.11.2023

Во время шторма в Сочи погиб мужчина

Тело погибшего нашли на территории Сочи во время шторма, на месте работают следователи, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:30

2023-11-27T13:30

2023-11-27T13:36

происшествия

сочи

краснодарский край

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Тело погибшего нашли на территории Сочи во время шторма, на месте работают следователи, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале."Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи. На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за непогоды. Ливни уже успели повредить часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. Вход на пляжи везде запрещен, прогулки там невозможны из-за сильного шторма.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912045036.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

происшествия, сочи, краснодарский край, сильный шторм на черноморском побережье россии