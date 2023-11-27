https://ria.ru/20231127/sochi-1912041311.html

В Сочи борются с последствиями шторма

В Сочи борются с последствиями шторма - РИА Новости, 27.11.2023

В Сочи борются с последствиями шторма

В Сочи борются с последствиями ночного шторма, власти города-курорта запретили проход на пляжи, сообщает пресс-служба администрации.Благодаря проведенной... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:08

2023-11-27T11:08

2023-11-27T11:49

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Сочи борются с последствиями ночного шторма, власти города-курорта запретили проход на пляжи, сообщает пресс-служба администрации.Благодаря проведенной профилактической работе по очистке русел рек в Сочи не зафиксирован подъем уровня воды до опасных отметок, однако на море волнение достигает шести баллов, высота волн – четыре метра. Проход на пляжные территории запрещен по требованиям безопасности.Штормовой ветер и ливни с грозами стали причиной нарушения движения на железной дороге. В Лоо в районе пансионата "Магадан" несколько деревьев упали на железнодорожные пути, повредив при этом линию электропередачи. Движение поездов было временно приостановлено. Сейчас железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы устранить последствия стихии.Аэропорт Сочи работает по расписанию. Десять бортов, которые уходили на запасной аэродром в Минеральные Воды, благополучно вернулись в Сочи. Сбоев в работе общественного транспорта Сочи нет, автобусы ходят штатно."Точечно остаются вопросы с электроснабжением, для его восстановления в кратчайшие сроки беспрерывно работают 23 бригады энергетиков. Социальные объекты работают в своем обычном режиме. Уровень воды на реках курорта остаётся в норме", - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.По его словам, предупреждение по непогоде в Сочи сохраняется до конца понедельника. Городской оперативный штаб продолжает также действовать в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20231127/poezd-1912036926.html

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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, алексей копайгородский, сильный шторм на черноморском побережье россии