https://ria.ru/20231127/sochi-1912002441.html

Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма

Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма - РИА Новости, 27.11.2023

Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма

Пострадавших из-за непогоды в Сочи нет, железнодорожное сообщение восстановлено, а аэропорт работает по фактической погоде, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:11

2023-11-27T01:11

2023-11-27T01:11

сочи

алексей копайгородский

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пострадавших из-за непогоды в Сочи нет, железнодорожное сообщение восстановлено, а аэропорт работает по фактической погоде, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. "В ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек и свыше 80 единиц техники... Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде", - написал он в Telegram-канале. По его словам, уже полностью освобождены дороги от поваленных деревьев. "Сделано все необходимое, чтобы утро курорт встретил в привычном спокойном ритме. Продолжим работать в усиленном режиме вплоть до того момента, когда людям и инфраструктуре не будет ничего угрожать", - добавил он. Ранее городские власти сообщали, что всего из-за ливней на курорте было повалено около 30 деревьев. Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Сочи до 27 октября.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912001512.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, алексей копайгородский