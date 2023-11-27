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Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма - РИА Новости, 27.11.2023
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01:11 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/sochi-1912002441.html
Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма
Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма - РИА Новости, 27.11.2023
Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма
Пострадавших из-за непогоды в Сочи нет, железнодорожное сообщение восстановлено, а аэропорт работает по фактической погоде, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:11
2023-11-27T01:11
сочи
алексей копайгородский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пострадавших из-за непогоды в Сочи нет, железнодорожное сообщение восстановлено, а аэропорт работает по фактической погоде, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. "В ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек и свыше 80 единиц техники... Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде", - написал он в Telegram-канале. По его словам, уже полностью освобождены дороги от поваленных деревьев. "Сделано все необходимое, чтобы утро курорт встретил в привычном спокойном ритме. Продолжим работать в усиленном режиме вплоть до того момента, когда людям и инфраструктуре не будет ничего угрожать", - добавил он. Ранее городские власти сообщали, что всего из-за ливней на курорте было повалено около 30 деревьев. Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Сочи до 27 октября.
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сочи, алексей копайгородский
Сочи, Алексей Копайгородский
Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма

Мэр Сочи Копайгородский сообщил, что пострадавших из-за шторма в городе нет

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМужчина на берегу Черного моря в Сочи в штормовую погоду
Мужчина на берегу Черного моря в Сочи в штормовую погоду - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Мужчина на берегу Черного моря в Сочи в штормовую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пострадавших из-за непогоды в Сочи нет, железнодорожное сообщение восстановлено, а аэропорт работает по фактической погоде, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
«
"В ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек и свыше 80 единиц техники... Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, уже полностью освобождены дороги от поваленных деревьев.
"Сделано все необходимое, чтобы утро курорт встретил в привычном спокойном ритме. Продолжим работать в усиленном режиме вплоть до того момента, когда людям и инфраструктуре не будет ничего угрожать", - добавил он.
Ранее городские власти сообщали, что всего из-за ливней на курорте было повалено около 30 деревьев. Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Сочи до 27 октября.
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