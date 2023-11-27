https://ria.ru/20231127/sobor-1912144513.html
Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора
Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 27.11.2023
Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора
Президент России Владимир Путин 28 ноября в формате видеоконференции примет участие в заседании Всемирного русского народного собора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:08
2023-11-27T15:08
2023-11-27T15:08
религия
религия
владимир путин
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 ноября в формате видеоконференции примет участие в заседании Всемирного русского народного собора, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать восьмого ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации. Центральная тема форума - "Настоящее и будущее русского мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии примут участие патриарх Кирилл, представители РПЦ и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.
https://ria.ru/20231127/sobor-1912057496.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, владимир путин, россия, русская православная церковь
Религия, Религия, Владимир Путин, Россия, Русская православная церковь
Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора
Путин по видео примет участие в заседании Всемирного русского народного собора