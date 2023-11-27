https://ria.ru/20231127/sobor-1912144513.html

Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора

Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 27.11.2023

Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора

Президент России Владимир Путин 28 ноября в формате видеоконференции примет участие в заседании Всемирного русского народного собора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:08

2023-11-27T15:08

2023-11-27T15:08

религия

религия

владимир путин

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 ноября в формате видеоконференции примет участие в заседании Всемирного русского народного собора, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать восьмого ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации. Центральная тема форума - "Настоящее и будущее русского мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии примут участие патриарх Кирилл, представители РПЦ и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.

https://ria.ru/20231127/sobor-1912057496.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, владимир путин, россия, русская православная церковь