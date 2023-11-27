https://ria.ru/20231127/snegopad-1912135067.html

В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад

В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад - РИА Новости, 27.11.2023

В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад

Владимир Путин добирался до работы до начала снегопада в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:41

2023-11-27T14:41

2023-11-27T15:33

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912090847_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1244c89d5152dc7b0bf3b621dd743b2a.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин добирался до работы до начала снегопада в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом", — сказал он. Говоря о себе, Песков отметил, что добирался "как и все — непросто".На вопрос о том, были ли опоздавшие, представитель Кремля ответил, что таких нет, "у нас все своевременно".Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56 процентов.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, происшествия