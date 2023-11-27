Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 27.11.2023 (обновлено: 15:33 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/snegopad-1912135067.html
В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад
В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад - РИА Новости, 27.11.2023
В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад
Владимир Путин добирался до работы до начала снегопада в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:41
2023-11-27T15:33
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912090847_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1244c89d5152dc7b0bf3b621dd743b2a.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин добирался до работы до начала снегопада в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом", — сказал он. Говоря о себе, Песков отметил, что добирался "как и все — непросто".На вопрос о том, были ли опоздавшие, представитель Кремля ответил, что таких нет, "у нас все своевременно".Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56 процентов.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912090847_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8247f62d36f943a8858eefc3be856201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, происшествия
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия
В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад

Песков: Путин приехал на работу еще до того, как в Москве начался снегопад

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин добирался до работы до начала снегопада в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
"По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом", — сказал он.
Говоря о себе, Песков отметил, что добирался "как и все — непросто".
На вопрос о том, были ли опоздавшие, представитель Кремля ответил, что таких нет, "у нас все своевременно".
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56 процентов.
Уборка снега в Москве
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

Уборка снега в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

Уборка снега в Москве

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это соответствует январским показателям.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

Уборка снега в Москве

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Уборка снега в Москве

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

Уборка снега в Москве

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала