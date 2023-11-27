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В Москве усиленно ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 27.11.2023
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12:46 27.11.2023 (обновлено: 13:43 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/snegopad-1912086346.html
В Москве усиленно ликвидируют последствия снегопада
В Москве усиленно ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве усиленно ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщил столичный комплекс городского хозяйства (КГХ) в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:46
2023-11-27T13:43
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщил столичный комплекс городского хозяйства (КГХ) в Telegram-канале."В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников", — говорится в публикации.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56 процентов. Отмечается, что в отдельных районах столицы идет ледяной дождь. В течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. В КГХ призвали жителей Москвы быть предельно аккуратными на тротуарах и дорогах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве усиленно ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы усиленно ликвидируют последствия снегопада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщил столичный комплекс городского хозяйства (КГХ) в Telegram-канале.
"В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников", — говорится в публикации.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56 процентов.
Отмечается, что в отдельных районах столицы идет ледяной дождь. В течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
В КГХ призвали жителей Москвы быть предельно аккуратными на тротуарах и дорогах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Из огня да в полынью: как спасатели Москвы подготовились к работе зимой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К работе в зимний период специалисты всех 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) начинают готовиться примерно за полтора месяца до наступления первых холодов. В подготовительный период спасатели и водолазы освежают теоретическую базу и совершенствуют практические навыки спасения людей на льду и из полыньи, оттачивают оказание первой помощи и проходят проверку на эффективность использования сезонного оборудования и снаряжения.

Сотрудники спасательной службы на водных объектах проходят занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве.

К работе в зимний период специалисты всех 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) начинают готовиться примерно за полтора месяца до наступления первых холодов. В подготовительный период спасатели и водолазы освежают теоретическую базу и совершенствуют практические навыки спасения людей на льду и из полыньи, оттачивают оказание первой помощи и проходят проверку на эффективность использования сезонного оборудования и снаряжения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Существует ряд особенностей в работе экстренных служб в холодное время года, которые определяют порядок подготовки специалистов. Спасение человека на водоеме зимой сложнее, чем оказание аналогичной помощи летом. Первый фактор – намокшая и тяжелая зимняя одежда, которая тянет пострадавшего на дно. Второй фактор – быстрое переохлаждение организма, которое уже через 15-20 минут может привести к негативным последствиям", – рассказал начальник МГПСС Владимир Волков.

Он отметил, что действия специалистов службы значительно ограничены по времени, поэтому спасателям так важно заранее отточить навыки по спасению до идеала, чтобы не допустить недочетов при оказании помощи в реальной ситуации. В этом спасателям МГПСС помогает специальное оборудование – в частности, беспилотные летательные аппараты, которые в случае необходимости доставляют провалившимся под лед самонадувающиеся спасательные жилеты. С их помощью пострадавшие могут продержаться на поверхности воды до прибытия специалистов.

Сотрудники спасательной службы на водных объектах проходят занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве.

"Существует ряд особенностей в работе экстренных служб в холодное время года, которые определяют порядок подготовки специалистов. Спасение человека на водоеме зимой сложнее, чем оказание аналогичной помощи летом. Первый фактор – намокшая и тяжелая зимняя одежда, которая тянет пострадавшего на дно. Второй фактор – быстрое переохлаждение организма, которое уже через 15-20 минут может привести к негативным последствиям", – рассказал начальник МГПСС Владимир Волков.

Он отметил, что действия специалистов службы значительно ограничены по времени, поэтому спасателям так важно заранее отточить навыки по спасению до идеала, чтобы не допустить недочетов при оказании помощи в реальной ситуации. В этом спасателям МГПСС помогает специальное оборудование – в частности, беспилотные летательные аппараты, которые в случае необходимости доставляют провалившимся под лед самонадувающиеся спасательные жилеты. С их помощью пострадавшие могут продержаться на поверхности воды до прибытия специалистов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По словам Волкова, у МГПСС – более 180 различных плавсредств, свыше 20 из которых используют исключительно в зимний период. Они представляют собой суда на воздушной подушке: "Славир", "Хивус" и аэролодки "Север 650К". Плавсредства способны передвигаться по воде, снегу, целостному и колотому льду со скоростью от 50 до 80 километров в час. Все суда оснащены спасательными лестницами, устройствами для спасения из полыньи, спасательными досками и кругами, концами Александрова. На бортах предусмотрены аптечки для оказания первой помощи.

Сотрудники спасательной службы на водных объектах проходят занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

По словам Волкова, у МГПСС – более 180 различных плавсредств, свыше 20 из которых используют исключительно в зимний период. Они представляют собой суда на воздушной подушке: "Славир", "Хивус" и аэролодки "Север 650К". Плавсредства способны передвигаться по воде, снегу, целостному и колотому льду со скоростью от 50 до 80 километров в час. Все суда оснащены спасательными лестницами, устройствами для спасения из полыньи, спасательными досками и кругами, концами Александрова. На бортах предусмотрены аптечки для оказания первой помощи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"На базе поисково-спасательных станций МГПСС также организовано пять подвижных спасательных постов, которые позволяют развернуть спасательную станцию в любой точке", – отметил Волков.

Спасательные посты представляют собой автомобили повышенной проходимости, оборудованные всем необходимым для оказания помощи пострадавшим на водоемах: спасательными кругами, жилетами, телескопическими "удочками" и устройствами с самозатягивающейся петлей (для вытаскивания из воды животных), гидротермокостюмами для спасателей и водолазов.

Сотрудники спасательной службы на водных объектах проходят занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

"На базе поисково-спасательных станций МГПСС также организовано пять подвижных спасательных постов, которые позволяют развернуть спасательную станцию в любой точке", – отметил Волков.

Спасательные посты представляют собой автомобили повышенной проходимости, оборудованные всем необходимым для оказания помощи пострадавшим на водоемах: спасательными кругами, жилетами, телескопическими "удочками" и устройствами с самозатягивающейся петлей (для вытаскивания из воды животных), гидротермокостюмами для спасателей и водолазов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Мы ежегодно совершенствуем методы работы, получаем новую технику и снаряжение, оттачиваем навыки, чтобы отдыхающие на водоемах чувствовали себя в полной безопасности. На данный момент уровень безопасности на водных объектах Москвы – один из самых высоких в России", – отметил Волков.

Сотрудники спасательной службы на водных объектах проходят занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

"Мы ежегодно совершенствуем методы работы, получаем новую технику и снаряжение, оттачиваем навыки, чтобы отдыхающие на водоемах чувствовали себя в полной безопасности. На данный момент уровень безопасности на водных объектах Москвы – один из самых высоких в России", – отметил Волков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Он добавил, что москвичи активно используют городские водоемы в течение зимнего сезона для отдыха. Для обеспечения рекреационных возможностей правительство города ежегодно организует функциональные зоны для зимнего досуга на прудах и озерах, а также на прилегающей к ним территории. Среди досуговых зон, по словам Волкова, места для подледной рыбалки, точки для моржевания, а также горки для катания на санках и лыжные трассы.

Сотрудники спасательной службы на водных объектах проходят занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

Он добавил, что москвичи активно используют городские водоемы в течение зимнего сезона для отдыха. Для обеспечения рекреационных возможностей правительство города ежегодно организует функциональные зоны для зимнего досуга на прудах и озерах, а также на прилегающей к ним территории. Среди досуговых зон, по словам Волкова, места для подледной рыбалки, точки для моржевания, а также горки для катания на санках и лыжные трассы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Напомню, что безопасным для выхода одного человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, зеленоватого оттенка. Чтобы обеспечить безопасный массовый выход людей на лед, толщина должна составлять не менее 25 сантиметров", – обратил внимание Волков.

Сотрудник спасательной службы на водных объектах проходит занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

"Напомню, что безопасным для выхода одного человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, зеленоватого оттенка. Чтобы обеспечить безопасный массовый выход людей на лед, толщина должна составлять не менее 25 сантиметров", – обратил внимание Волков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Начальник МГПСС подчеркнул, что ледообразование в Москве уже началось, но выход на лед на городских водоемах запрещен ввиду повышенной опасности. Ежедневно за соблюдением правил безопасности на водных объектах следят более 70 спасателей: патрулируют акватории, проводят профилактические беседы, выполняют замеры толщины ледяного покрытия. Дополнительно на водоемах установлено свыше 1,2 тысячи знаков, информирующих москвичей о запрете выхода на лед.

Сотрудники спасательной службы на водных объектах проходят занятия по подготовке к зимнему сезону на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

Начальник МГПСС подчеркнул, что ледообразование в Москве уже началось, но выход на лед на городских водоемах запрещен ввиду повышенной опасности. Ежедневно за соблюдением правил безопасности на водных объектах следят более 70 спасателей: патрулируют акватории, проводят профилактические беседы, выполняют замеры толщины ледяного покрытия. Дополнительно на водоемах установлено свыше 1,2 тысячи знаков, информирующих москвичей о запрете выхода на лед.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8

К работе в зимний период специалисты всех 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) начинают готовиться примерно за полтора месяца до наступления первых холодов. В подготовительный период спасатели и водолазы освежают теоретическую базу и совершенствуют практические навыки спасения людей на льду и из полыньи, оттачивают оказание первой помощи и проходят проверку на эффективность использования сезонного оборудования и снаряжения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8

"Существует ряд особенностей в работе экстренных служб в холодное время года, которые определяют порядок подготовки специалистов. Спасение человека на водоеме зимой сложнее, чем оказание аналогичной помощи летом. Первый фактор – намокшая и тяжелая зимняя одежда, которая тянет пострадавшего на дно. Второй фактор – быстрое переохлаждение организма, которое уже через 15-20 минут может привести к негативным последствиям", – рассказал начальник МГПСС Владимир Волков.

Он отметил, что действия специалистов службы значительно ограничены по времени, поэтому спасателям так важно заранее отточить навыки по спасению до идеала, чтобы не допустить недочетов при оказании помощи в реальной ситуации. В этом спасателям МГПСС помогает специальное оборудование – в частности, беспилотные летательные аппараты, которые в случае необходимости доставляют провалившимся под лед самонадувающиеся спасательные жилеты. С их помощью пострадавшие могут продержаться на поверхности воды до прибытия специалистов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 8

По словам Волкова, у МГПСС – более 180 различных плавсредств, свыше 20 из которых используют исключительно в зимний период. Они представляют собой суда на воздушной подушке: "Славир", "Хивус" и аэролодки "Север 650К". Плавсредства способны передвигаться по воде, снегу, целостному и колотому льду со скоростью от 50 до 80 километров в час. Все суда оснащены спасательными лестницами, устройствами для спасения из полыньи, спасательными досками и кругами, концами Александрова. На бортах предусмотрены аптечки для оказания первой помощи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 8

"На базе поисково-спасательных станций МГПСС также организовано пять подвижных спасательных постов, которые позволяют развернуть спасательную станцию в любой точке", – отметил Волков.

Спасательные посты представляют собой автомобили повышенной проходимости, оборудованные всем необходимым для оказания помощи пострадавшим на водоемах: спасательными кругами, жилетами, телескопическими "удочками" и устройствами с самозатягивающейся петлей (для вытаскивания из воды животных), гидротермокостюмами для спасателей и водолазов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 8

"Мы ежегодно совершенствуем методы работы, получаем новую технику и снаряжение, оттачиваем навыки, чтобы отдыхающие на водоемах чувствовали себя в полной безопасности. На данный момент уровень безопасности на водных объектах Москвы – один из самых высоких в России", – отметил Волков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 8

Он добавил, что москвичи активно используют городские водоемы в течение зимнего сезона для отдыха. Для обеспечения рекреационных возможностей правительство города ежегодно организует функциональные зоны для зимнего досуга на прудах и озерах, а также на прилегающей к ним территории. Среди досуговых зон, по словам Волкова, места для подледной рыбалки, точки для моржевания, а также горки для катания на санках и лыжные трассы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Напомню, что безопасным для выхода одного человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, зеленоватого оттенка. Чтобы обеспечить безопасный массовый выход людей на лед, толщина должна составлять не менее 25 сантиметров", – обратил внимание Волков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 8

Начальник МГПСС подчеркнул, что ледообразование в Москве уже началось, но выход на лед на городских водоемах запрещен ввиду повышенной опасности. Ежедневно за соблюдением правил безопасности на водных объектах следят более 70 спасателей: патрулируют акватории, проводят профилактические беседы, выполняют замеры толщины ледяного покрытия. Дополнительно на водоемах установлено свыше 1,2 тысячи знаков, информирующих москвичей о запрете выхода на лед.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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