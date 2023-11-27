В Москве усиленно ликвидируют последствия снегопада

"Существует ряд особенностей в работе экстренных служб в холодное время года, которые определяют порядок подготовки специалистов. Спасение человека на водоеме зимой сложнее, чем оказание аналогичной помощи летом. Первый фактор – намокшая и тяжелая зимняя одежда, которая тянет пострадавшего на дно. Второй фактор – быстрое переохлаждение организма, которое уже через 15-20 минут может привести к негативным последствиям", – рассказал начальник МГПСС Владимир Волков.

Он отметил, что действия специалистов службы значительно ограничены по времени, поэтому спасателям так важно заранее отточить навыки по спасению до идеала, чтобы не допустить недочетов при оказании помощи в реальной ситуации. В этом спасателям МГПСС помогает специальное оборудование – в частности, беспилотные летательные аппараты, которые в случае необходимости доставляют провалившимся под лед самонадувающиеся спасательные жилеты. С их помощью пострадавшие могут продержаться на поверхности воды до прибытия специалистов.