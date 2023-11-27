Из огня да в полынью: как спасатели Москвы подготовились к работе зимой

К работе в зимний период специалисты всех 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) начинают готовиться примерно за полтора месяца до наступления первых холодов. В подготовительный период спасатели и водолазы освежают теоретическую базу и совершенствуют практические навыки спасения людей на льду и из полыньи, оттачивают оказание первой помощи и проходят проверку на эффективность использования сезонного оборудования и снаряжения.
К работе в зимний период специалисты всех 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) начинают готовиться примерно за полтора месяца до наступления первых холодов. В подготовительный период спасатели и водолазы освежают теоретическую базу и совершенствуют практические навыки спасения людей на льду и из полыньи, оттачивают оказание первой помощи и проходят проверку на эффективность использования сезонного оборудования и снаряжения.
"Существует ряд особенностей в работе экстренных служб в холодное время года, которые определяют порядок подготовки специалистов. Спасение человека на водоеме зимой сложнее, чем оказание аналогичной помощи летом. Первый фактор – намокшая и тяжелая зимняя одежда, которая тянет пострадавшего на дно. Второй фактор – быстрое переохлаждение организма, которое уже через 15-20 минут может привести к негативным последствиям", – рассказал начальник МГПСС Владимир Волков.
Он отметил, что действия специалистов службы значительно ограничены по времени, поэтому спасателям так важно заранее отточить навыки по спасению до идеала, чтобы не допустить недочетов при оказании помощи в реальной ситуации. В этом спасателям МГПСС помогает специальное оборудование – в частности, беспилотные летательные аппараты, которые в случае необходимости доставляют провалившимся под лед самонадувающиеся спасательные жилеты. С их помощью пострадавшие могут продержаться на поверхности воды до прибытия специалистов.
"Существует ряд особенностей в работе экстренных служб в холодное время года, которые определяют порядок подготовки специалистов. Спасение человека на водоеме зимой сложнее, чем оказание аналогичной помощи летом. Первый фактор – намокшая и тяжелая зимняя одежда, которая тянет пострадавшего на дно. Второй фактор – быстрое переохлаждение организма, которое уже через 15-20 минут может привести к негативным последствиям", – рассказал начальник МГПСС Владимир Волков.
Он отметил, что действия специалистов службы значительно ограничены по времени, поэтому спасателям так важно заранее отточить навыки по спасению до идеала, чтобы не допустить недочетов при оказании помощи в реальной ситуации. В этом спасателям МГПСС помогает специальное оборудование – в частности, беспилотные летательные аппараты, которые в случае необходимости доставляют провалившимся под лед самонадувающиеся спасательные жилеты. С их помощью пострадавшие могут продержаться на поверхности воды до прибытия специалистов.
По словам Волкова, у МГПСС – более 180 различных плавсредств, свыше 20 из которых используют исключительно в зимний период. Они представляют собой суда на воздушной подушке: "Славир", "Хивус" и аэролодки "Север 650К". Плавсредства способны передвигаться по воде, снегу, целостному и колотому льду со скоростью от 50 до 80 километров в час. Все суда оснащены спасательными лестницами, устройствами для спасения из полыньи, спасательными досками и кругами, концами Александрова. На бортах предусмотрены аптечки для оказания первой помощи.
По словам Волкова, у МГПСС – более 180 различных плавсредств, свыше 20 из которых используют исключительно в зимний период. Они представляют собой суда на воздушной подушке: "Славир", "Хивус" и аэролодки "Север 650К". Плавсредства способны передвигаться по воде, снегу, целостному и колотому льду со скоростью от 50 до 80 километров в час. Все суда оснащены спасательными лестницами, устройствами для спасения из полыньи, спасательными досками и кругами, концами Александрова. На бортах предусмотрены аптечки для оказания первой помощи.
"На базе поисково-спасательных станций МГПСС также организовано пять подвижных спасательных постов, которые позволяют развернуть спасательную станцию в любой точке", – отметил Волков.
Спасательные посты представляют собой автомобили повышенной проходимости, оборудованные всем необходимым для оказания помощи пострадавшим на водоемах: спасательными кругами, жилетами, телескопическими "удочками" и устройствами с самозатягивающейся петлей (для вытаскивания из воды животных), гидротермокостюмами для спасателей и водолазов.
"На базе поисково-спасательных станций МГПСС также организовано пять подвижных спасательных постов, которые позволяют развернуть спасательную станцию в любой точке", – отметил Волков.
Спасательные посты представляют собой автомобили повышенной проходимости, оборудованные всем необходимым для оказания помощи пострадавшим на водоемах: спасательными кругами, жилетами, телескопическими "удочками" и устройствами с самозатягивающейся петлей (для вытаскивания из воды животных), гидротермокостюмами для спасателей и водолазов.
"Мы ежегодно совершенствуем методы работы, получаем новую технику и снаряжение, оттачиваем навыки, чтобы отдыхающие на водоемах чувствовали себя в полной безопасности. На данный момент уровень безопасности на водных объектах Москвы – один из самых высоких в России", – отметил Волков.
"Мы ежегодно совершенствуем методы работы, получаем новую технику и снаряжение, оттачиваем навыки, чтобы отдыхающие на водоемах чувствовали себя в полной безопасности. На данный момент уровень безопасности на водных объектах Москвы – один из самых высоких в России", – отметил Волков.
Он добавил, что москвичи активно используют городские водоемы в течение зимнего сезона для отдыха. Для обеспечения рекреационных возможностей правительство города ежегодно организует функциональные зоны для зимнего досуга на прудах и озерах, а также на прилегающей к ним территории. Среди досуговых зон, по словам Волкова, места для подледной рыбалки, точки для моржевания, а также горки для катания на санках и лыжные трассы.
Он добавил, что москвичи активно используют городские водоемы в течение зимнего сезона для отдыха. Для обеспечения рекреационных возможностей правительство города ежегодно организует функциональные зоны для зимнего досуга на прудах и озерах, а также на прилегающей к ним территории. Среди досуговых зон, по словам Волкова, места для подледной рыбалки, точки для моржевания, а также горки для катания на санках и лыжные трассы.
"Напомню, что безопасным для выхода одного человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, зеленоватого оттенка. Чтобы обеспечить безопасный массовый выход людей на лед, толщина должна составлять не менее 25 сантиметров", – обратил внимание Волков.
"Напомню, что безопасным для выхода одного человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, зеленоватого оттенка. Чтобы обеспечить безопасный массовый выход людей на лед, толщина должна составлять не менее 25 сантиметров", – обратил внимание Волков.
Начальник МГПСС подчеркнул, что ледообразование в Москве уже началось, но выход на лед на городских водоемах запрещен ввиду повышенной опасности. Ежедневно за соблюдением правил безопасности на водных объектах следят более 70 спасателей: патрулируют акватории, проводят профилактические беседы, выполняют замеры толщины ледяного покрытия. Дополнительно на водоемах установлено свыше 1,2 тысячи знаков, информирующих москвичей о запрете выхода на лед.
Начальник МГПСС подчеркнул, что ледообразование в Москве уже началось, но выход на лед на городских водоемах запрещен ввиду повышенной опасности. Ежедневно за соблюдением правил безопасности на водных объектах следят более 70 спасателей: патрулируют акватории, проводят профилактические беседы, выполняют замеры толщины ледяного покрытия. Дополнительно на водоемах установлено свыше 1,2 тысячи знаков, информирующих москвичей о запрете выхода на лед.