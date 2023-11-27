https://ria.ru/20231127/snegopad-1912038487.html

В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет

В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет - РИА Новости, 27.11.2023

В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет

В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:17

2023-11-27T10:17

2023-11-27T16:59

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

можайск

лобня

погода

новости подмосковья

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале. "Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники", — добавил руководитель региона.Он подчеркнул, что работы не останавливаются ни на минуту.Самая сложная ситуация сейчас в Можайске, Ленинском городском округе, Лобне и Подольске, туда направляют дополнительные силы. Особое внимание коммунальные службы уделяют маршрутам общественного транспорта.Как сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Подмосковье больше всего снега выпало в Михайловском — 24 сантиметра и Ново-Иерусалиме — 25 сантиметров. Высота снежного покрова соответствует январским показателям.

https://ria.ru/20231127/sugroby-1912032426.html

московская область (подмосковье)

можайск

лобня

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, можайск, лобня, погода