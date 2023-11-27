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В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
10:17 27.11.2023 (обновлено: 16:59 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/snegopad-1912038487.html
В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет
В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет - РИА Новости, 27.11.2023
В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет
В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:17
2023-11-27T16:59
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
можайск
лобня
погода
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале. "Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники", — добавил руководитель региона.Он подчеркнул, что работы не останавливаются ни на минуту.Самая сложная ситуация сейчас в Можайске, Ленинском городском округе, Лобне и Подольске, туда направляют дополнительные силы. Особое внимание коммунальные службы уделяют маршрутам общественного транспорта.Как сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Подмосковье больше всего снега выпало в Михайловском — 24 сантиметра и Ново-Иерусалиме — 25 сантиметров. Высота снежного покрова соответствует январским показателям.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, можайск, лобня, погода
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Можайск, Лобня, Погода, Новости Подмосковья
В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет

Воробьев: в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет

© Фото : Минтранс Подмосковья/ВКонтактеЛиквидация последствий непогоды в Подмосковье
Ликвидация последствий непогоды в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Минтранс Подмосковья/ВКонтакте
Ликвидация последствий непогоды в Подмосковье
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.
"Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники", — добавил руководитель региона.
Он подчеркнул, что работы не останавливаются ни на минуту.
Самая сложная ситуация сейчас в Можайске, Ленинском городском округе, Лобне и Подольске, туда направляют дополнительные силы. Особое внимание коммунальные службы уделяют маршрутам общественного транспорта.
Как сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Подмосковье больше всего снега выпало в Михайловском — 24 сантиметра и Ново-Иерусалиме — 25 сантиметров. Высота снежного покрова соответствует январским показателям.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМожайскЛобняПогода
 
 
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