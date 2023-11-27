https://ria.ru/20231127/sneg-1912124131.html

Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников

Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников - РИА Новости, 27.11.2023

Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь еще порядка 10-12 тысяч человек из других коммунальных служб города для устранения последствий снегопада. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:14

2023-11-27T14:14

2023-11-27T14:17

общество

москва

сергей собянин

мосводоканал

мосгаз

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь еще порядка 10-12 тысяч человек из других коммунальных служб города для устранения последствий снегопада. "В Москве, как обычно в этот период времени, рекордные снегопады. Сегодня потепление, и всю неделю будет идти снег. Погодные условия достаточно тяжелые. Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тысяч человек из других служб коммунальных города, таких как "Мосводоканал", "Мосгаз" и целый ряд других служб, так, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах. Надеюсь, что все получится", - сказал мэр журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20231127/moskva-1912046655.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин, мосводоканал, мосгаз