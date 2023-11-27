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Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников - РИА Новости, 27.11.2023
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14:14 27.11.2023 (обновлено: 14:17 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sneg-1912124131.html
Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников
Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников - РИА Новости, 27.11.2023
Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь еще порядка 10-12 тысяч человек из других коммунальных служб города для устранения последствий снегопада. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:14
2023-11-27T14:17
общество
москва
сергей собянин
мосводоканал
мосгаз
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь еще порядка 10-12 тысяч человек из других коммунальных служб города для устранения последствий снегопада. "В Москве, как обычно в этот период времени, рекордные снегопады. Сегодня потепление, и всю неделю будет идти снег. Погодные условия достаточно тяжелые. Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тысяч человек из других служб коммунальных города, таких как "Мосводоканал", "Мосгаз" и целый ряд других служб, так, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах. Надеюсь, что все получится", - сказал мэр журналистам в понедельник.
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общество, москва, сергей собянин, мосводоканал, мосгаз
Общество, Москва, Сергей Собянин, Мосводоканал, Мосгаз
Для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч работников

Собянин: к уборке снега в Москве дополнительно привлекут 10-12 тысяч работников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. 27 ноября 2023
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. 27 ноября 2023
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь еще порядка 10-12 тысяч человек из других коммунальных служб города для устранения последствий снегопада.
"В Москве, как обычно в этот период времени, рекордные снегопады. Сегодня потепление, и всю неделю будет идти снег. Погодные условия достаточно тяжелые. Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тысяч человек из других служб коммунальных города, таких как "Мосводоканал", "Мосгаз" и целый ряд других служб, так, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах. Надеюсь, что все получится", - сказал мэр журналистам в понедельник.
Снег в Александровском саду у стен Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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ОбществоМоскваСергей СобянинМосводоканалМосгаз
 
 
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