https://ria.ru/20231127/sneg-1912056802.html

В Москве продлили штормовое предупреждение

В Москве продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Москве из-за сильного снега и ледяного дождя продлили до 13 часов понедельника, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:19

2023-11-27T11:19

2023-11-27T11:19

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение в Москве из-за сильного снега и ледяного дождя продлили до 13 часов понедельника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13 часов в Москве. Это опасное явление", - сказал Вильфанд. Синоптик пояснил, что ледяной дождь возникает, когда на высоте 1000-1500 метров температура положительная, снег тает, но затем, попадая в более низкие слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают. Ранее МЧС России предупредило москвичей сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября.

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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)