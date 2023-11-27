https://ria.ru/20231127/sneg-1912056802.html
В Москве продлили штормовое предупреждение
В Москве продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве продлили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение в Москве из-за сильного снега и ледяного дождя продлили до 13 часов понедельника, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:19
2023-11-27T11:19
2023-11-27T11:19
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение в Москве из-за сильного снега и ледяного дождя продлили до 13 часов понедельника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13 часов в Москве. Это опасное явление", - сказал Вильфанд. Синоптик пояснил, что ледяной дождь возникает, когда на высоте 1000-1500 метров температура положительная, снег тает, но затем, попадая в более низкие слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают. Ранее МЧС России предупредило москвичей сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве продлили штормовое предупреждение
В Москве продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение в Москве из-за сильного снега и ледяного дождя продлили до 13 часов понедельника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13 часов в Москве. Это опасное явление", - сказал Вильфанд.
Синоптик пояснил, что ледяной дождь возникает, когда на высоте 1000-1500 метров температура положительная, снег тает, но затем, попадая в более низкие слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают.
Ранее МЧС России предупредило москвичей сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября.
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