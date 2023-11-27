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Конкурс "СМИротворец" ввел новую спецноминацию в Год педагога и наставника - РИА Новости, 27.11.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
18:01 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/smirotvorets-1912211280.html
Конкурс "СМИротворец" ввел новую спецноминацию в Год педагога и наставника
Конкурс "СМИротворец" ввел новую спецноминацию в Год педагога и наставника - РИА Новости, 27.11.2023
Конкурс "СМИротворец" ввел новую спецноминацию в Год педагога и наставника
Специальная номинация "Наставники и традиции" появились в конкурсе "СМИротворец" в 2023 году в честь Года педагога и наставника, заявила председатель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:01
2023-11-27T18:01
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специальная номинация "Наставники и традиции" появились в конкурсе "СМИротворец" в 2023 году в честь Года педагога и наставника, заявила председатель оргкомитета конкурса "СМИротворец", президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. Церемония награждения победителей состоится 28 ноября. "В этом году у нас - Год наставника и педагога, поэтому у нас специальная номинация "Наставники и традиции". Как раз материалы, посвященные работе педагогов и наставников, которые сохраняют и передают языковое, культурное многообразие традиций народов России", - сказала Лянге на пресс-конференции, посвященной итогам XV Всероссийского конкурса "СМИротворец". По ее словам, в 2024 году конкурс обязательно найдет "поворот для Года семьи" в номинации. Всего номинаций семь: "Телевидение", "Печать", "Радио", "Этнозвук", "Наставники и традиции", "Детские, молодежные СМИ" и "Блогеры", отметила Лянге. "Сто тысяч работ было отсмотрено за 15 лет, в этом году больше 10 тысяч, от 1 050 средств массовой информации и блогеров. Это колоссальная цифра", - добавила она. Как ранее сообщали в пресс-службе, конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке гильдии межэтнической журналистики. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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Год педагога и наставника, Общество, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Образование

Конкурс "СМИротворец" ввел новую спецноминацию в Год педагога и наставника

© Depositphotos.com / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Depositphotos.com / VitalikRadko
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специальная номинация "Наставники и традиции" появились в конкурсе "СМИротворец" в 2023 году в честь Года педагога и наставника, заявила председатель оргкомитета конкурса "СМИротворец", президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Церемония награждения победителей состоится 28 ноября.
"В этом году у нас - Год наставника и педагога, поэтому у нас специальная номинация "Наставники и традиции". Как раз материалы, посвященные работе педагогов и наставников, которые сохраняют и передают языковое, культурное многообразие традиций народов России", - сказала Лянге на пресс-конференции, посвященной итогам XV Всероссийского конкурса "СМИротворец".
По ее словам, в 2024 году конкурс обязательно найдет "поворот для Года семьи" в номинации. Всего номинаций семь: "Телевидение", "Печать", "Радио", "Этнозвук", "Наставники и традиции", "Детские, молодежные СМИ" и "Блогеры", отметила Лянге.
"Сто тысяч работ было отсмотрено за 15 лет, в этом году больше 10 тысяч, от 1 050 средств массовой информации и блогеров. Это колоссальная цифра", - добавила она.
Как ранее сообщали в пресс-службе, конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке гильдии межэтнической журналистики.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
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