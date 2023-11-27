https://ria.ru/20231127/skulptura-1912201476.html

В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца

В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца - РИА Новости, 27.11.2023

В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца

Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру - белогвардейца... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:45

2023-11-27T17:45

2023-11-27T17:45

севастополь

евпатория

саки (крым)

республика крым

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру - белогвардейца отреставрируют и вернут на место, сообщили в правительстве региона. "Одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть небольшие повреждения. После реставрации их вернут на место" , - сообщили журналистам в правительстве.Ранее в соцсетях распространили фото с упавшей скульптурой красноармейца на мемориале. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех. В Крыму в отдельных муниципалитетах объявлен режим ЧС, такой же режим будет введен в понедельник в Севастополе из-за проходящего над полуостровом циклона, принесшего очень сильный ветер (до 40 метров в секунду) и дожди, сообщили власти регионов.

севастополь

евпатория

саки (крым)

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Город Саки после шторма Город Саки после шторма 2023-11-27T17:45 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, евпатория, саки (крым), республика крым, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии