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В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца - РИА Новости, 27.11.2023
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17:45 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/skulptura-1912201476.html
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца
Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру - белогвардейца... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:45
2023-11-27T17:45
севастополь
евпатория
саки (крым)
республика крым
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру - белогвардейца отреставрируют и вернут на место, сообщили в правительстве региона. "Одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть небольшие повреждения. После реставрации их вернут на место" , - сообщили журналистам в правительстве.Ранее в соцсетях распространили фото с упавшей скульптурой красноармейца на мемориале. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех. В Крыму в отдельных муниципалитетах объявлен режим ЧС, такой же режим будет введен в понедельник в Севастополе из-за проходящего над полуостровом циклона, принесшего очень сильный ветер (до 40 метров в секунду) и дожди, сообщили власти регионов.
севастополь
евпатория
саки (крым)
республика крым
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севастополь, евпатория, саки (крым), республика крым, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Севастополь, Евпатория, Саки (Крым), Республика Крым, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца

На мемориале в Севастополе упала скульптура красноармейца из-за шторма

© Фото очевидцаПоврежденный в результате непогоды мемориал Примирения в Севастополе
Поврежденный в результате непогоды мемориал Примирения в Севастополе
© Фото очевидца
Поврежденный в результате непогоды мемориал Примирения в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру - белогвардейца отреставрируют и вернут на место, сообщили в правительстве региона.
"Одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть небольшие повреждения. После реставрации их вернут на место" , - сообщили журналистам в правительстве.
Ранее в соцсетях распространили фото с упавшей скульптурой красноармейца на мемориале.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
В Крыму в отдельных муниципалитетах объявлен режим ЧС, такой же режим будет введен в понедельник в Севастополе из-за проходящего над полуостровом циклона, принесшего очень сильный ветер (до 40 метров в секунду) и дожди, сообщили власти регионов.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
СевастопольЕвпаторияСаки (Крым)Республика КрымПроисшествияСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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