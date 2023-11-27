https://ria.ru/20231127/skulptura-1912201476.html
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца
Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру - белогвардейца... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:45
2023-11-27T17:45
2023-11-27T17:45
севастополь
евпатория
саки (крым)
республика крым
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру - белогвардейца отреставрируют и вернут на место, сообщили в правительстве региона. "Одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть небольшие повреждения. После реставрации их вернут на место" , - сообщили журналистам в правительстве.Ранее в соцсетях распространили фото с упавшей скульптурой красноармейца на мемориале. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех. В Крыму в отдельных муниципалитетах объявлен режим ЧС, такой же режим будет введен в понедельник в Севастополе из-за проходящего над полуостровом циклона, принесшего очень сильный ветер (до 40 метров в секунду) и дожди, сообщили власти регионов.
севастополь
евпатория
саки (крым)
республика крым
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Город Саки после шторма
Город Саки после шторма
2023-11-27T17:45
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севастополь, евпатория, саки (крым), республика крым, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Севастополь, Евпатория, Саки (Крым), Республика Крым, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца
На мемориале в Севастополе упала скульптура красноармейца из-за шторма