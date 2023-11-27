Опрос: Россияне назвали "Сколково" лидером среди инновационных центров

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Каждый третий житель России знает хотя бы один инновационный центр или наукоград, а 46% считают "Сколково" лучшим или одним из лучших инновационных центров в стране, сообщает Фонд "Сколково" со ссылкой на данные опроса, который провели Инновационный центр "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ."Опрос показал, что сфера науки и технологий становится все более востребованной и популярной среди жителей нашей страны. Так, спонтанное знание инновационных центров по сравнению с ноябрем 2021 года значительно увеличилось: каждый третий респондент смог назвать примеры таких организаций (33%, +6 процентных пунктов). При этом больше других об инновационных центрах осведомлены мужчины (37%, +7 п.п.), а также опрошенные в возрасте 25-34 лет (41%, +14 п.п.) и 45-59 лет (38%, +10 п.п.). Наименьшая осведомленность – среди возрастной группы 60+ лет (26%, +2 п.п.)", - говорится в сообщении.Первое место по итогам исследования занял Инновационный центр "Сколково", который знает каждый десятый опрошенный (9% в 2023 году, 10% в 2021 году). Также в топ организаций вошли Новосибирский Академгородок (4%), Образовательный центр "Сириус" (3%) и Иннополис (3%)."Согласно проведенному исследованию, восприятие "Сколково" преимущественно позитивное. Так, 46% респондентов (61% — среди молодежи 18-24 лет) считают "Сколково" одним из лучших или лучшим в нашей стране в сравнении с другими инновационными организациями", - комментирует вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии Фонда "Сколково" Карина Кушнир.При этом узнаваемость "Сколково" несколько выше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (17%), а также среди людей с высшим образованием (15%), и тех, кто сам работает в сфере науки и технологий, либо имеет таких знакомых (14%).Как отметил руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих, среди научно-инновационных центров нашей страны, широко известных широкой общественности, только Новосибирский Академгородок представляет советскую науку."Большинство же известных центров появились уже в наше время: это сочинский "Сириус", казанский Иннополис и другие", - отметил он.Общероссийское исследование Инновационного центра "Сколково" и ВЦИОМ проходило в 2023 году среди населения Российской Федерации старше 18 лет методом телефонного опроса (CATI). Объем выборки: 1600 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Российской Федерации (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Каждый третий житель России знает хотя бы один инновационный центр или наукоград, а 46% считают "Сколково" лучшим или одним из лучших инновационных центров в стране, сообщает Фонд "Сколково" со ссылкой на данные опроса, который провели Инновационный центр "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ.
"Опрос показал, что сфера науки и технологий становится все более востребованной и популярной среди жителей нашей страны. Так, спонтанное знание инновационных центров по сравнению с ноябрем 2021 года значительно увеличилось: каждый третий респондент смог назвать примеры таких организаций (33%, +6 процентных пунктов). При этом больше других об инновационных центрах осведомлены мужчины (37%, +7 п.п.), а также опрошенные в возрасте 25-34 лет (41%, +14 п.п.) и 45-59 лет (38%, +10 п.п.). Наименьшая осведомленность – среди возрастной группы 60+ лет (26%, +2 п.п.)", - говорится в сообщении.
Первое место по итогам исследования занял Инновационный центр "Сколково", который знает каждый десятый опрошенный (9% в 2023 году, 10% в 2021 году). Также в топ организаций вошли Новосибирский Академгородок (4%), Образовательный центр "Сириус" (3%) и Иннополис (3%).
"Согласно проведенному исследованию, восприятие "Сколково" преимущественно позитивное. Так, 46% респондентов (61% — среди молодежи 18-24 лет) считают "Сколково" одним из лучших или лучшим в нашей стране в сравнении с другими инновационными организациями", - комментирует вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии Фонда "Сколково" Карина Кушнир.
При этом узнаваемость "Сколково" несколько выше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (17%), а также среди людей с высшим образованием (15%), и тех, кто сам работает в сфере науки и технологий, либо имеет таких знакомых (14%).
Как отметил руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих, среди научно-инновационных центров нашей страны, широко известных широкой общественности, только Новосибирский Академгородок представляет советскую науку.
"Большинство же известных центров появились уже в наше время: это сочинский "Сириус", казанский Иннополис и другие", - отметил он.
Общероссийское исследование Инновационного центра "Сколково" и ВЦИОМ проходило в 2023 году среди населения Российской Федерации старше 18 лет методом телефонного опроса (CATI). Объем выборки: 1600 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Российской Федерации (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.
"Сколково": 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях
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