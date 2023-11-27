https://ria.ru/20231127/situatsiya-1912241581.html

Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР ситуацию на Украине и в Палестине

Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР ситуацию на Украине и в Палестине - РИА Новости, 27.11.2023

Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР ситуацию на Украине и в Палестине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с бывшим президентом ЮАР Табо Мбеки укрепление отношений двух стран, а также ситуацию на Украине и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T21:26

2023-11-27T21:26

2023-11-27T21:26

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с бывшим президентом ЮАР Табо Мбеки укрепление отношений двух стран, а также ситуацию на Украине и положение в дел зоне палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. "В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Отмечена нацеленность двух стран на продолжение тесной координации действий в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других авторитетных площадках. При обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня особое внимание было уделено ситуации на Украине и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили в МИД по итогам встречи в Москве. В ведомстве отметили, что бывший президент ЮАР прибыл в столицу России для участия в IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Встреча Лаврова и Мбеки стала второй за год, в августе министр и экс-президент провели беседу "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Ранее Лавров, выступая на "Примаковских чтениях", заявил, что страны мирового большинства показали на саммитах "Большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих геополитических интересов. Глава МИД РФ напомнил, что западные страны пытались "украинизировать" повестку на саммите G20 в Индии, но безуспешно.

https://ria.ru/20231127/golosovanie-1912005868.html

https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html

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в мире, юар, россия, украина, сергей лавров, оон, брикс, большая двадцатка