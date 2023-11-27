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В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф - РИА Новости, 27.11.2023
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф
Хозяин ротвейлера, напавшего на 6-летнюю девочку в деревне в Кировской области, заплатит полмиллиона рублей за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:47
2023-11-27T13:47
2023-11-27T13:58
происшествия
кировская область
уржумский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Хозяин ротвейлера, напавшего на 6-летнюю девочку в деревне в Кировской области, заплатит полмиллиона рублей за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел 7 августа в деревне Русское Тимкино Уржумского района. Находящаяся без контроля агрессивная собака сбежала с территории хозяйского двора и сильно искусала ребенка. "Кировская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу малолетней взыскана денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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кировская область
уржумский район
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происшествия, кировская область, уржумский район
Происшествия, Кировская область, Уржумский район
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф
В Кировской области хозяин напавшего на ребенка пса заплатит полмиллиона рублей