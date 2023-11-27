https://ria.ru/20231127/shtraf-1912110791.html

В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф

В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф - РИА Новости, 27.11.2023

В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф

Хозяин ротвейлера, напавшего на 6-летнюю девочку в деревне в Кировской области, заплатит полмиллиона рублей за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:47

2023-11-27T13:47

2023-11-27T13:58

происшествия

кировская область

уржумский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Хозяин ротвейлера, напавшего на 6-летнюю девочку в деревне в Кировской области, заплатит полмиллиона рублей за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел 7 августа в деревне Русское Тимкино Уржумского района. Находящаяся без контроля агрессивная собака сбежала с территории хозяйского двора и сильно искусала ребенка. "Кировская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу малолетней взыскана денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html

кировская область

уржумский район

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происшествия, кировская область, уржумский район