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В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф - РИА Новости, 27.11.2023
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13:47 27.11.2023 (обновлено: 13:58 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/shtraf-1912110791.html
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф - РИА Новости, 27.11.2023
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф
Хозяин ротвейлера, напавшего на 6-летнюю девочку в деревне в Кировской области, заплатит полмиллиона рублей за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:47
2023-11-27T13:58
происшествия
кировская область
уржумский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Хозяин ротвейлера, напавшего на 6-летнюю девочку в деревне в Кировской области, заплатит полмиллиона рублей за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел 7 августа в деревне Русское Тимкино Уржумского района. Находящаяся без контроля агрессивная собака сбежала с территории хозяйского двора и сильно искусала ребенка. "Кировская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу малолетней взыскана денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html
кировская область
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происшествия, кировская область, уржумский район
Происшествия, Кировская область, Уржумский район
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф

В Кировской области хозяин напавшего на ребенка пса заплатит полмиллиона рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Хозяин ротвейлера, напавшего на 6-летнюю девочку в деревне в Кировской области, заплатит полмиллиона рублей за нанесенный ребенку моральный ущерб, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел 7 августа в деревне Русское Тимкино Уржумского района. Находящаяся без контроля агрессивная собака сбежала с территории хозяйского двора и сильно искусала ребенка.
«
"Кировская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу малолетней взыскана денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКировская областьУржумский район
 
 
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