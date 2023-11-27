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Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы - РИА Новости, 27.11.2023
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18:00 27.11.2023 (обновлено: 18:24 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912210896.html
Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы
Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы - РИА Новости, 27.11.2023
Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы
Сильный шторм уже второй день бушует на аджарском побережье Черного моря, затоплены центральные улицы Батуми, повреждена инфраструктура, сообщает местное... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:00
2023-11-27T18:24
в мире
черное море
батуми
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Сильный шторм уже второй день бушует на аджарском побережье Черного моря, затоплены центральные улицы Батуми, повреждена инфраструктура, сообщает местное агентство "Батумелеби". "Шторм (на Черном море) достигает 4-5 баллов. В результате сильных волн повреждена инфраструктура нового бульвара Батуми, затоплены центральные улицы города. Некоторым абонентам не подается электроэнергия", - говорится в сообщении. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видно, как волны доходят до ближайших дворов, снося всё на своем пути. Инфраструктура повреждена и в соседнем селе Кобулети, коммунальные службы приступили к восстановительным работам.
https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912189668.html
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в мире, черное море, батуми
В мире, Черное море, Батуми
Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы

Шторм на Черном море затронул Батуми, в городе затоплены центральные улицы

© SputnikПоследствия шторма на Черном море в Грузии. 27 ноября 2023
Последствия шторма на Черном море в Грузии. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Sputnik
Последствия шторма на Черном море в Грузии. 27 ноября 2023
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Сильный шторм уже второй день бушует на аджарском побережье Черного моря, затоплены центральные улицы Батуми, повреждена инфраструктура, сообщает местное агентство "Батумелеби".
«
"Шторм (на Черном море) достигает 4-5 баллов. В результате сильных волн повреждена инфраструктура нового бульвара Батуми, затоплены центральные улицы города. Некоторым абонентам не подается электроэнергия", - говорится в сообщении.
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видно, как волны доходят до ближайших дворов, снося всё на своем пути. Инфраструктура повреждена и в соседнем селе Кобулети, коммунальные службы приступили к восстановительным работам.
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В миреЧерное мореБатуми
 
 
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