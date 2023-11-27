https://ria.ru/20231127/shtorm-1912210896.html

Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы

Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы - РИА Новости, 27.11.2023

Шторм на Черном море затронул Батуми, подтопило улицы

Сильный шторм уже второй день бушует на аджарском побережье Черного моря, затоплены центральные улицы Батуми, повреждена инфраструктура, сообщает местное... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:00

2023-11-27T18:00

2023-11-27T18:24

в мире

черное море

батуми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912216270_9:0:709:394_1920x0_80_0_0_e0e7a903a3c6d03963c2a0d433a91e7e.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Сильный шторм уже второй день бушует на аджарском побережье Черного моря, затоплены центральные улицы Батуми, повреждена инфраструктура, сообщает местное агентство "Батумелеби". "Шторм (на Черном море) достигает 4-5 баллов. В результате сильных волн повреждена инфраструктура нового бульвара Батуми, затоплены центральные улицы города. Некоторым абонентам не подается электроэнергия", - говорится в сообщении. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видно, как волны доходят до ближайших дворов, снося всё на своем пути. Инфраструктура повреждена и в соседнем селе Кобулети, коммунальные службы приступили к восстановительным работам.

https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912189668.html

черное море

батуми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, батуми