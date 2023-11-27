https://ria.ru/20231127/shtorm-1912099134.html

В Таганроге затопило набережную

В Таганроге затопило набережную - РИА Новости, 27.11.2023

В Таганроге затопило набережную

Чеховская набережная и улица Адмирала Крюйса, примыкающая к береговой линии, в городе Таганроге Ростовской области из-за разгула стихии оказались подтоплены... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:19

2023-11-27T13:19

2023-11-27T13:23

происшествия

таганрог

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912100085_0:85:807:539_1920x0_80_0_0_7589602fa63f759a4d87cf3a773ae79a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Чеховская набережная и улица Адмирала Крюйса, примыкающая к береговой линии, в городе Таганроге Ростовской области из-за разгула стихии оказались подтоплены волнами из Азовского моря, люди боятся выходить из домов из-за сильного ветра, рассказали РИА Новости жители города. "Чеховская набережная затоплена, пляжи уже дном стали, прыгать в воду прямо с парапета можно, Азовское море стало нам гораздо ближе", - иронизирует один из собеседников агентства. "На Крюйса лучше не попадать, не вылезешь. Она прямо к Азовскому морю примыкает, тут все затоплено, машины проехать не могут. Подальше от моря все нормально, не тонем, но ветер сильный", - рассказал другой собеседник агентства, отметив, что порывы такие, что срывает элементы конструкции балконов. По словам жительницы Таганрога Натальи, горожанам пришли рекомендации "сидеть дома, детей на улицу не выпускать, в школу и садик лучше не везти". "Ну мы и так из дома не выходили бы: окно открыть невозможно, сильно так штормит", - уточнила она РИА Новости. По словам местных жителей, паники в городе нет, наблюдаются частичные перебои с электричеством и водоснабжением, но в целом "нет больших проблем, только интернет барахлит". Ранее глава городской администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что в связи с погодными условиями и аварийными ситуациями на сетях энергоснабжения полностью на дистанционную форму обучения переведены школы ряд школ и лицей. Также из-за сильного ветра, который по-прежнему достигает до 30 метров в секунду, власти рекомендуют жителям проявлять осторожность и оставаться дома. Сообщалось, что из-за шквального ветра в Таганроге упали несколько десятков деревьев. Также, по словам Фатеева, частично перекрыто движение в Таганроге. "Обращаю внимание водителей. В настоящее время движение по кольцу Социалистическая/Крюйса перекрыто", - сообщил глава городской администрации в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, таганрог, жкх