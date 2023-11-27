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"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска - РИА Новости, 27.11.2023
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска
Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:53
2023-11-27T11:53
2023-11-27T11:53
новороссийск
игорь демин
транснефть
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по прогнозам продлится до конца ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь - советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "В Новороссийске шторм, все работы остановлены. По факту в ноябре вводимые "капитанией" порта штормовые предупреждения уже более чем на 17 суток останавливали отгрузки. Сейчас ветер стихает, но волна остается визуально два-три метра", - прокомментировал Демин. "Возможно, завтра будет "окно" в шторме, который по прогнозу продлится до конца месяца", - добавил он.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
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новороссийск, игорь демин, транснефть, происшествия
Новороссийск, Игорь Демин, Транснефть, Происшествия
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска из-за шторма