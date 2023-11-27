Рейтинг@Mail.ru
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912066683.html
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска - РИА Новости, 27.11.2023
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска
Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:53
2023-11-27T11:53
новороссийск
игорь демин
транснефть
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/17/1533801774_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f428b4cc3e4b92f51665cb3179de26f.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по прогнозам продлится до конца ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь - советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "В Новороссийске шторм, все работы остановлены. По факту в ноябре вводимые "капитанией" порта штормовые предупреждения уже более чем на 17 суток останавливали отгрузки. Сейчас ветер стихает, но волна остается визуально два-три метра", - прокомментировал Демин. "Возможно, завтра будет "окно" в шторме, который по прогнозу продлится до конца месяца", - добавил он.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/17/1533801774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf66533ccd1a3a5afdf2af03e8dfd7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, игорь демин, транснефть, происшествия
Новороссийск, Игорь Демин, Транснефть, Происшествия
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска

"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска из-за шторма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по прогнозам продлится до конца ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь - советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
«
"В Новороссийске шторм, все работы остановлены. По факту в ноябре вводимые "капитанией" порта штормовые предупреждения уже более чем на 17 суток останавливали отгрузки. Сейчас ветер стихает, но волна остается визуально два-три метра", - прокомментировал Демин.
"Возможно, завтра будет "окно" в шторме, который по прогнозу продлится до конца месяца", - добавил он.
Последствия шторма в Симферополе, Крым
В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии
Вчера, 10:02
 
НовороссийскИгорь ДеминТранснефтьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала