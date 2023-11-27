https://ria.ru/20231127/shtorm-1912045036.html
В Сочи из-за сильного шторма запретили проход на пляжи
В Сочи из-за сильного шторма запретили проход на пляжи - РИА Новости, 27.11.2023
В Сочи из-за сильного шторма запретили проход на пляжи
Проход на пляжи в Сочи запрещен из-за сильного шторма, волны в море достигают четырех метров, сообщили в пресс- службе администрации города. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:41
2023-11-27T10:41
2023-11-27T11:47
происшествия
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сильный шторм на черноморском побережье россии
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СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Проход на пляжи в Сочи запрещен из-за сильного шторма, волны в море достигают четырех метров, сообщили в пресс- службе администрации города. "Благодаря проведенной профилактической работе по очистке русел рек в Сочи не зафиксирован подъем уровня воды до опасных отметок, однако на море волнение достигает 6 баллов, высота волн – 4 метра. Проход на пляжные территории запрещен по требованиям безопасности", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что в результате падения деревьев повреждены четыре газовые трубы, но утечки не произошло, на месте уже восстанавливают коммунальную инфраструктуру. Перебои со светом все еще наблюдаются в четырех крупных районах Сочи, больше всего отключений было в Лазаревском районе. "Бригады Сочинских электрических сетей продолжают восстанавливать повреждённые воздушные ЛЭП, в том числе в Лазаревском районе. Бригады работают в селах Зубова щель, Мирный, Солохаул, Вардане, Барановка, Лоо, Нижняя Хобза. В Центральном, Хостинском и Адлерском районе повреждений значительно меньше. Энергетики завершают работу по ликвидации локальных нарушений", - сказали в мэрии. Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания дня, ожидаются ливни, грозы, сильный ветер и оползни. Все службы работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911984347.html
https://ria.ru/20231127/sochi-1912002441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Сочи из-за сильного шторма запретили проход на пляжи
В Сочи из-за четырехметровых волн в море запретили проход на пляжи
СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Проход на пляжи в Сочи запрещен из-за сильного шторма, волны в море достигают четырех метров, сообщили в пресс- службе администрации города.
"Благодаря проведенной профилактической работе по очистке русел рек в Сочи не зафиксирован подъем уровня воды до опасных отметок, однако на море волнение достигает 6 баллов, высота волн – 4 метра. Проход на пляжные территории запрещен по требованиям безопасности", - говорится в сообщении мэрии.
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Отмечается, что в результате падения деревьев повреждены четыре газовые трубы, но утечки не произошло, на месте уже восстанавливают коммунальную инфраструктуру. Перебои со светом все еще наблюдаются в четырех крупных районах Сочи, больше всего отключений было в Лазаревском районе.
"Бригады Сочинских электрических сетей продолжают восстанавливать повреждённые воздушные ЛЭП, в том числе в Лазаревском районе. Бригады работают в селах Зубова щель, Мирный, Солохаул, Вардане, Барановка, Лоо, Нижняя Хобза. В Центральном, Хостинском и Адлерском районе повреждений значительно меньше. Энергетики завершают работу по ликвидации локальных нарушений", - сказали в мэрии.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания дня, ожидаются ливни, грозы, сильный ветер и оползни. Все службы работают в усиленном режиме.
Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе на фоне шторма