https://ria.ru/20231127/shkola-1912123071.html

В Казахстане в школьное меню включат национальные блюда

В Казахстане в школьное меню включат национальные блюда - РИА Новости, 27.11.2023

В Казахстане в школьное меню включат национальные блюда

В Казахстане в школьное меню включат 50 национальных блюд, заявила на международном форуме в Бишкеке первый заместитель министра просвещения республики Наталья... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:12

2023-11-27T14:12

2023-11-27T14:12

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АЛМА-АТА, 27 ноя - РИА Новости. В Казахстане в школьное меню включат 50 национальных блюд, заявила на международном форуме в Бишкеке первый заместитель министра просвещения республики Наталья Жумадильдаева. По данным пресс-службы казахстанского министерства просвещения, в столице Киргизии прошел первый международный форум "Школьное питание – вектор общего развития". "Каждая школа должна стать школой здорового стиля жизни учащихся, где любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность. Проект "Ұлттық мектеп асханасы" ("Национальная школьная столовая") позволит сформировать национальную культуру питания и включить в школьное меню 50 национальных блюд. Это рацион, выработанный многовековой традицией, результат древнего опыта", - сказала Жумадильдаева. По ее словам, включение национальной кухни в школьные обеды с использованием казахстанских продуктов – "один из важных шагов к здоровью детей". Для этого реализация названного проекта начата в шести школах Астаны.

https://ria.ru/20220110/menyu-1767177404.html

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в мире, казахстан, бишкек, киргизия