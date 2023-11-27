https://ria.ru/20231127/shell-1912069388.html

В Великобритании работники двух заводов Shell начали забастовку

В Великобритании работники двух заводов Shell начали забастовку - РИА Новости, 27.11.2023

В Великобритании работники двух заводов Shell начали забастовку

Сотрудники компании-подрядчика Kaefer, обслуживающие два газоперерабатывающих завода, которые эксплуатирует британо-нидерландская энергокомпания Shell, объявили РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:59

2023-11-27T11:59

2023-11-27T11:59

в мире

shell

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c9ac9b9b63b33126538d711e997a793.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники компании-подрядчика Kaefer, обслуживающие два газоперерабатывающих завода, которые эксплуатирует британо-нидерландская энергокомпания Shell, объявили о начале забастовки, которая продлится до 4 декабря, говорится в релизе профсоюза Unite. "Сегодня (в понедельник 27 ноября) около 150 работников компании-подрядчика Kaefer, работающих на заводах Mossmorran Natural Gas Liquids (NGL) и St Fergus, начали забастовку", - сказано в тексте. Отмечается, что участники забастовки также откажутся от сверхурочной работы в течение 12 недель. Причиной забастовок организаторы называют отказ подрядчика выплачивать положенные выплаты, учитывающие стоимость роста жизни. "Эти выплаты стали бы крошечной каплей в океане многомиллиардных прибылей Shell. Профоюз будет до конца поддерживать наших членов из Kaefer в их борьбе за улучшение условий труда и заработной платы", - приводятся слова генерального секретаря профсоюза Шэрона Грэма.

https://ria.ru/20231117/zabastovka-1910063281.html

https://radiosputnik.ru/20231127/zabastovka-1912021567.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, shell