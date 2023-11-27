https://ria.ru/20231127/shell-1912069388.html
В Великобритании работники двух заводов Shell начали забастовку
В Великобритании работники двух заводов Shell начали забастовку - РИА Новости, 27.11.2023
В Великобритании работники двух заводов Shell начали забастовку
Сотрудники компании-подрядчика Kaefer, обслуживающие два газоперерабатывающих завода, которые эксплуатирует британо-нидерландская энергокомпания Shell, объявили РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:59
2023-11-27T11:59
2023-11-27T11:59
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники компании-подрядчика Kaefer, обслуживающие два газоперерабатывающих завода, которые эксплуатирует британо-нидерландская энергокомпания Shell, объявили о начале забастовки, которая продлится до 4 декабря, говорится в релизе профсоюза Unite. "Сегодня (в понедельник 27 ноября) около 150 работников компании-подрядчика Kaefer, работающих на заводах Mossmorran Natural Gas Liquids (NGL) и St Fergus, начали забастовку", - сказано в тексте. Отмечается, что участники забастовки также откажутся от сверхурочной работы в течение 12 недель. Причиной забастовок организаторы называют отказ подрядчика выплачивать положенные выплаты, учитывающие стоимость роста жизни. "Эти выплаты стали бы крошечной каплей в океане многомиллиардных прибылей Shell. Профоюз будет до конца поддерживать наших членов из Kaefer в их борьбе за улучшение условий труда и заработной платы", - приводятся слова генерального секретаря профсоюза Шэрона Грэма.
https://ria.ru/20231117/zabastovka-1910063281.html
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в мире, shell
В Великобритании работники двух заводов Shell начали забастовку
В Великобритании работники двух заводов Shell начали недельную забастовку
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники компании-подрядчика Kaefer, обслуживающие два газоперерабатывающих завода, которые эксплуатирует британо-нидерландская энергокомпания Shell, объявили о начале забастовки, которая продлится до 4 декабря, говорится в релизе профсоюза Unite.
«
"Сегодня (в понедельник 27 ноября) около 150 работников компании-подрядчика Kaefer, работающих на заводах Mossmorran Natural Gas Liquids (NGL) и St Fergus, начали забастовку", - сказано в тексте.
Отмечается, что участники забастовки также откажутся от сверхурочной работы в течение 12 недель.
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов
Причиной забастовок организаторы называют отказ подрядчика выплачивать положенные выплаты, учитывающие стоимость роста жизни.
"Эти выплаты стали бы крошечной каплей в океане многомиллиардных прибылей Shell. Профоюз будет до конца поддерживать наших членов из Kaefer в их борьбе за улучшение условий труда и заработной платы", - приводятся слова генерального секретаря профсоюза Шэрона Грэма.
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