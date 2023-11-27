https://ria.ru/20231127/semya-1912200411.html
Цыбульский рассказал о награжденной орденом "Родительская слава" семье
Цыбульский рассказал о награжденной орденом "Родительская слава" семье - РИА Новости, 27.11.2023
Цыбульский рассказал о награжденной орденом "Родительская слава" семье
Семья Сергея и Ларисы Умбрасас из деревни Погост Няндомского округа Архангельской области, воспитывающая восьмерых детей, награждена орденом "Родительская... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:42
2023-11-27T17:42
2023-11-27T17:45
архангельская область
архангельская область
россия
няндома
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноя – РИА Новости. Семья Сергея и Ларисы Умбрасас из деревни Погост Няндомского округа Архангельской области, воспитывающая восьмерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "Президент РФ Владимир Владимирович Путин своим указом наградил орденом "Родительская слава" многодетную семью из Няндомы. Супруги Сергей и Лариса Умбрасас воспитывают восьмерых детей – четырех сыновей и четырех дочек", - написал Цыбульский. Губернатор рассказал, что глава семьи является настоятелем Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Погост. Его супруга – домохозяйка, занимается воспитанием детей, поддерживает отца Сергия в заботах о приходе. А дети с малых лет помогают родителям в подсобном хозяйстве. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, старшему сыну 26 лет, младшей дочери – пять. Отмечается, что благодаря трудам отца Сергия, поддержке матушки Ларисы и неравнодушных людей храм, в котором служит глава семьи, был восстановлен и сейчас является точкой притяжения православных жителей округа. Более десяти лет назад супруги Умбрасас выступили инициаторами проведения на территории Няндомского округа православно-патриотического фестиваля "Благодатное небо", который ежегодно собирает большое количество участников и стал настоящей визитной карточкой Няндомского округа. Супруги являются постоянными участниками Международных Рождественских чтений, которые проходят в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве, а также занимаются благотворительной деятельностью. "Семья ведет скромный образ жизни, имеет свое подсобное хозяйство. В семье все дети приобщены к труду. С младшего возраста они являются помощниками родителей, оказывают посильную помощь в домашних делах", - рассказали в правительстве. Старший сын Артем работает в сфере животноводства. Дочь Мария трудится частным педагогом раннего развития детей в Архангельске, сын Арсений обучается в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Сын Савва работает в сфере строительства. Дочь Елисавета – ученица 10 класса, Василий и Василисса находятся на семейном обучении в шестом и втором классах соответственно, а младшая дочь Параскева – на домашнем воспитании. Дети в семье занимаются музыкой, дзюдо, хореографией. В 2009 году за достойное воспитание детей многодетная семья Умбрасас удостоена специального диплома "Признательность", а в 2014 году Лариса Ивановна отмечена знаком отличия "Материнская слава" III степени.
https://ria.ru/20231124/orden_roditelskaya_slava-1911664459.html
https://ria.ru/20230627/roditeli-1880788474.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, няндома, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Няндома, Александр Цыбульский
Цыбульский рассказал о награжденной орденом "Родительская слава" семье
У награжденной орденом "Родительская слава" архангельской семьи восемь детей
АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноя – РИА Новости.
Семья Сергея и Ларисы Умбрасас из деревни Погост Няндомского округа Архангельской области, воспитывающая восьмерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале
.
"Президент РФ
Владимир Владимирович Путин своим указом наградил орденом "Родительская слава" многодетную семью из Няндомы
. Супруги Сергей и Лариса Умбрасас воспитывают восьмерых детей – четырех сыновей и четырех дочек", - написал Цыбульский.
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Губернатор рассказал, что глава семьи является настоятелем Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Погост. Его супруга – домохозяйка, занимается воспитанием детей, поддерживает отца Сергия в заботах о приходе. А дети с малых лет помогают родителям в подсобном хозяйстве.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, старшему сыну 26 лет, младшей дочери – пять. Отмечается, что благодаря трудам отца Сергия, поддержке матушки Ларисы и неравнодушных людей храм, в котором служит глава семьи, был восстановлен и сейчас является точкой притяжения православных жителей округа. Более десяти лет назад супруги Умбрасас выступили инициаторами проведения на территории Няндомского округа православно-патриотического фестиваля "Благодатное небо", который ежегодно собирает большое количество участников и стал настоящей визитной карточкой Няндомского округа.
Супруги являются постоянными участниками Международных Рождественских чтений, которые проходят в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве
, а также занимаются благотворительной деятельностью.
"Семья ведет скромный образ жизни, имеет свое подсобное хозяйство. В семье все дети приобщены к труду. С младшего возраста они являются помощниками родителей, оказывают посильную помощь в домашних делах", - рассказали в правительстве.
Старший сын Артем работает в сфере животноводства. Дочь Мария трудится частным педагогом раннего развития детей в Архангельске
, сын Арсений обучается в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Сын Савва работает в сфере строительства. Дочь Елисавета – ученица 10 класса, Василий и Василисса находятся на семейном обучении в шестом и втором классах соответственно, а младшая дочь Параскева – на домашнем воспитании.
Дети в семье занимаются музыкой, дзюдо, хореографией. В 2009 году за достойное воспитание детей многодетная семья Умбрасас удостоена специального диплома "Признательность", а в 2014 году Лариса Ивановна отмечена знаком отличия "Материнская слава" III степени.
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