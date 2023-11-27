https://ria.ru/20231127/semya-1912200411.html

Цыбульский рассказал о награжденной орденом "Родительская слава" семье

Цыбульский рассказал о награжденной орденом "Родительская слава" семье - РИА Новости, 27.11.2023

Цыбульский рассказал о награжденной орденом "Родительская слава" семье

Семья Сергея и Ларисы Умбрасас из деревни Погост Няндомского округа Архангельской области, воспитывающая восьмерых детей, награждена орденом "Родительская... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:42

2023-11-27T17:42

2023-11-27T17:45

архангельская область

архангельская область

россия

няндома

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912200758_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_eb7fdcbc9c0add0f61fc7d649776d19c.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноя – РИА Новости. Семья Сергея и Ларисы Умбрасас из деревни Погост Няндомского округа Архангельской области, воспитывающая восьмерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "Президент РФ Владимир Владимирович Путин своим указом наградил орденом "Родительская слава" многодетную семью из Няндомы. Супруги Сергей и Лариса Умбрасас воспитывают восьмерых детей – четырех сыновей и четырех дочек", - написал Цыбульский. Губернатор рассказал, что глава семьи является настоятелем Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Погост. Его супруга – домохозяйка, занимается воспитанием детей, поддерживает отца Сергия в заботах о приходе. А дети с малых лет помогают родителям в подсобном хозяйстве. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, старшему сыну 26 лет, младшей дочери – пять. Отмечается, что благодаря трудам отца Сергия, поддержке матушки Ларисы и неравнодушных людей храм, в котором служит глава семьи, был восстановлен и сейчас является точкой притяжения православных жителей округа. Более десяти лет назад супруги Умбрасас выступили инициаторами проведения на территории Няндомского округа православно-патриотического фестиваля "Благодатное небо", который ежегодно собирает большое количество участников и стал настоящей визитной карточкой Няндомского округа. Супруги являются постоянными участниками Международных Рождественских чтений, которые проходят в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве, а также занимаются благотворительной деятельностью. "Семья ведет скромный образ жизни, имеет свое подсобное хозяйство. В семье все дети приобщены к труду. С младшего возраста они являются помощниками родителей, оказывают посильную помощь в домашних делах", - рассказали в правительстве. Старший сын Артем работает в сфере животноводства. Дочь Мария трудится частным педагогом раннего развития детей в Архангельске, сын Арсений обучается в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Сын Савва работает в сфере строительства. Дочь Елисавета – ученица 10 класса, Василий и Василисса находятся на семейном обучении в шестом и втором классах соответственно, а младшая дочь Параскева – на домашнем воспитании. Дети в семье занимаются музыкой, дзюдо, хореографией. В 2009 году за достойное воспитание детей многодетная семья Умбрасас удостоена специального диплома "Признательность", а в 2014 году Лариса Ивановна отмечена знаком отличия "Материнская слава" III степени.

https://ria.ru/20231124/orden_roditelskaya_slava-1911664459.html

https://ria.ru/20230627/roditeli-1880788474.html

архангельская область

россия

няндома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

архангельская область, россия, няндома, александр цыбульский