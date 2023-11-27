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Болгария разрешила пролет самолета Лаврова в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 27.11.2023
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22:13 27.11.2023 (обновлено: 22:43 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/samolet-1912245245.html
Болгария разрешила пролет самолета Лаврова в своем воздушном пространстве
Болгария разрешила пролет самолета Лаврова в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 27.11.2023
Болгария разрешила пролет самолета Лаврова в своем воздушном пространстве
Болгария разрешила самолету главы МИД России Сергея Лаврова пролететь над страной для участия в саммите ОБСЕ в Северной Македонии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:13
2023-11-27T22:43
в мире
северная македония
болгария
россия
александр грушко
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Болгария разрешила самолету главы МИД России Сергея Лаврова пролететь над страной для участия в саммите ОБСЕ в Северной Македонии, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии. &quot;Да, подтверждаем&quot;, — заявили в дипмиссии в ответ на соответствующий вопрос.Ранее сегодня Лавров на мероприятии "Примаковские чтения" сообщил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство для российского самолета. На прошлой неделе аналогичное решение приняла Северная Македония.В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что такой шаг не будет считаться нарушением санкций против Москвы.В начале ноября замглавы МИД Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россия получила приглашение на мероприятие ОБСЕ в Северной Македонии и планирует участвовать в нем на уровне министра. Ежегодная встреча глав МИД 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Как уточнялось, это мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.В прошлом году, когда в организации председательствовала Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании в городе Лодзь в начале декабря. Министр, комментируя эту ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
https://ria.ru/20231127/situatsiya-1912241581.html
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в мире, северная македония, болгария, россия, александр грушко, сергей лавров, обсе
В мире, Северная Македония, Болгария, Россия, Александр Грушко, Сергей Лавров, ОБСЕ
Болгария разрешила пролет самолета Лаврова в своем воздушном пространстве

Болгария разрешила пролет самолета Сергея Лаврова в своем воздушном пространстве

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Болгария разрешила самолету главы МИД России Сергея Лаврова пролететь над страной для участия в саммите ОБСЕ в Северной Македонии, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии.
«

"Да, подтверждаем", — заявили в дипмиссии в ответ на соответствующий вопрос.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и экс-президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Вчера, 21:26
Ранее сегодня Лавров на мероприятии "Примаковские чтения" сообщил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство для российского самолета. На прошлой неделе аналогичное решение приняла Северная Македония.
В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что такой шаг не будет считаться нарушением санкций против Москвы.
В начале ноября замглавы МИД Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россия получила приглашение на мероприятие ОБСЕ в Северной Македонии и планирует участвовать в нем на уровне министра.
Ежегодная встреча глав МИД 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Как уточнялось, это мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
В прошлом году, когда в организации председательствовала Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании в городе Лодзь в начале декабря. Министр, комментируя эту ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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В миреСеверная МакедонияБолгарияРоссияАлександр ГрушкоСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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