Болгария разрешила пролет самолета Лаврова в своем воздушном пространстве
Болгария разрешила пролет самолета Сергея Лаврова в своем воздушном пространстве
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Болгария разрешила самолету главы МИД России Сергея Лаврова пролететь над страной для участия в саммите ОБСЕ в Северной Македонии, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии.
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"Да, подтверждаем", — заявили в дипмиссии в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее сегодня Лавров на мероприятии "Примаковские чтения" сообщил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство для российского самолета. На прошлой неделе аналогичное решение приняла Северная Македония.
В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что такой шаг не будет считаться нарушением санкций против Москвы.
В начале ноября замглавы МИД Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россия получила приглашение на мероприятие ОБСЕ в Северной Македонии и планирует участвовать в нем на уровне министра.
Ежегодная встреча глав МИД 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Как уточнялось, это мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
В прошлом году, когда в организации председательствовала Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании в городе Лодзь в начале декабря. Министр, комментируя эту ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.