https://ria.ru/20231127/rossiya-1912102507.html

Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска

Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска - РИА Новости, 27.11.2023

Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска

Расчеты БПЛА 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили украинскую пехоту на западе от Артемовска. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:29

2023-11-27T13:29

2023-11-27T13:29

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты БПЛА 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили украинскую пехоту на западе от Артемовска. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как дрон сбрасывает боеприпасы на украинские блиндажи и пехоту ВСУ, передвигающуюся по открытой местности. Несколько человек падают.

https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909421305.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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