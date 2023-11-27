https://ria.ru/20231127/rossiya-1912102507.html
Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска
Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска - РИА Новости, 27.11.2023
Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска
Расчеты БПЛА 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили украинскую пехоту на западе от Артемовска. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:29
2023-11-27T13:29
2023-11-27T13:29
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты БПЛА 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили украинскую пехоту на западе от Артемовска. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как дрон сбрасывает боеприпасы на украинские блиндажи и пехоту ВСУ, передвигающуюся по открытой местности. Несколько человек падают.
https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909421305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска
Мотострелки с помощью дрона уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска