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Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/rossiya-1912102507.html
Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска
Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска - РИА Новости, 27.11.2023
Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска
Расчеты БПЛА 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили украинскую пехоту на западе от Артемовска. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:29
2023-11-27T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты БПЛА 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили украинскую пехоту на западе от Артемовска. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как дрон сбрасывает боеприпасы на украинские блиндажи и пехоту ВСУ, передвигающуюся по открытой местности. Несколько человек падают.
https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909421305.html
россия
украина
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мотострелки уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска

Мотострелки с помощью дрона уничтожают пехоту ВСУ к западу от Артемовска

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский БПЛА в зоне СВО
Российский БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российский БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты БПЛА 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили украинскую пехоту на западе от Артемовска.
Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На них видно, как дрон сбрасывает боеприпасы на украинские блиндажи и пехоту ВСУ, передвигающуюся по открытой местности. Несколько человек падают.
Самоходная гаубица Мста-С артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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